Reapareció Guillermo Francos: el silencio sobre Santiago Caputo, dice más que mil palabras

A dos meses de haber dejado su cargo como jefe de Gabinete, Guillermo Francos decidió tomarse un respiro en las coquetas costas de Punta del Este. Desde allí, en una entrevista exclusiva con el diario Clarín, el exfuncionario reflexionó sobre su salida del Gobierno, su vínculo con el presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei y el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El punto cúlmine de la entrevista se dio al ser consultado sobre el asesor Santiago Caputo, donde el más dialoguista de los ministros optó por cinturear y evitar la respuesta.

Francos, quien otrora fuera una figura clave en la gestión incipiente del gobierno de Milei, expresó que su salida no fue producto de un conflicto personal, sino de una necesidad de reestructuración dentro del equipo presidencial: "Son procesos y circunstancias, sin rencores. ¿Si hubiera seguido? Yo sigo, desde afuera, pero sigo... Para mí el servicio público y la política son parte de mi vida. No es lo mismo, obviamente, pero uno se desarrolla y trabaja desde donde le toca. Antes me tocó estar de ese lado y ahora estoy de éste", afirmó convencido.

Francos fue entrevistado por Clarín desde Punta del Este

El exjefe de Gabinete relató que su renuncia fue una decisión consensuada con Milei, quien buscaba recomponer un equipo que enfrentaba diferencias internas: "Milei necesitaba reacomodar un equipo en el que había diferencias de opinión y yo por ahí era un obstáculo. Le dije al presidente que si yo era un obstáculo daba un paso al costado", explicó Francos.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se dio cuando Francos fue consultado sobre Caputito, asesor presidencial con quien trascendió que había tenido desacuerdos durante su gestión y hasta una vez terminó internado con un pico de estrés tras una discusión a los gritos entre ambos. Ante la pregunta, Francos optó por no entrar en detalles y respondió escuetamente: " Mejor pasemos de tema, hablemos de otra cosa ".

Santiago Caputo y Guillermo Francos

En cambio, Francos sí se refirió a Manuel Adorni, quien lo reemplazó en la jefatura de Gabinete. "Con Adorni le fue bien (...) Fue un vocero del presidente, hombre de mucha confianza de Karina Milei y si lo quisieron para jefe de Gabinete, supongo que confían en él", señaló. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para reflexionar: " ¿Justo en mi puesto? Por ahí las dificultades que se generaban conmigo, con Adorni no se producen, no sé, yo estoy afuera", dijo con rastros de resentimiento.

Francos también reconoció que su salida pudo deberse a un cambio de prioridades tras los buenos resultados electorales de octubre: "Lo único claro es que el presidente en algún momento me necesitó y después de una elección muy buena como la de octubre consideró que yo no era tan significativo".

Manuel Adorni le arrebató el puesto a Francos

Sobre su relación con el mismísimo Milei, Francos no escatimó en elogios hacia el presidente. Recordó sus primeros encuentros con él en el ámbito laboral: "Es un bocho (...) un tipo fuera de lo común, muy inteligente. Te lo digo porque así lo pienso y estoy convencido de que Milei es un distinto, un tipo con una gran cabeza, diferente, con una personalidad fuerte, que tiene su estilo. Es un rupturista, pero lo importante es que hay que fijarse en los resultados ".

El exfuncionario también reveló que mantiene contacto con Milei y que lo llamó para fin de año: "Hablamos de todo menos de política. ¿Si me extraña? No sé, preguntale a él, pero recibí palabras de afecto".

Guillermo Francos y Javier Milei

A pesar de estar fuera del Gobierno, Francos dejó claro que no ha cerrado la puerta a una eventual vuelta a la función pública: "Estoy abierto, por supuesto, para sentarme a conversar y escuchar qué me propone. Todavía tengo mucho para ofrecer en la vida política", aseguró.

Guillermo Francos sigue de cerca al gobierno que alguna vez lo supo cobijar y por ello tal vez destacó los avances logrados por la gestión libertaria desde su partida y lamentó no haber contado con las mismas condiciones durante su gestión: "Claramente le está yendo bien al Gobierno, obtuvo la Ley de Presupuesto, que es fundamental, y seguramente conseguirá la reforma de la Ley de Trabajo, que también será vital para avanzar en inversiones", aseguró muy convencido.