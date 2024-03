Lamothe explotó tras el ataque de Milei: "Para mí no sabe que es falsa, porque sino es un idiota"

Este fue el turno de Esteban Lamothe. El actor argentino -conocido por sus papeles en series como "El Marginal", "Las Estrellas" o "Campanas en la Noche"- fue atacado por el ejército de trolls que domina Javier Milei en la pantanosa arena de X (antes Twitter).

Jugando al extremo con las emociones de sus votantes, el Presidente compartió una foto en la que se ve a Esteban con una mano pintada con la leyenda "Basta Milei" y un cartel que dice "las manos que piden subsidios". En el cuadrante de al lado solo se ve una mano que simula ser la del trabajador de la construcción con la leyenda "las manos de los que pagan los subsidios".

Las fotos de la polémica

Esta provocación de Milei no es ni más ni menos que otra de las artimañas para atacar a quienes no están de acuerdo con su pensamiento político. Con el meme, el presidente de las Fuerzas del Cielo pretende tapar la desfinanciación en las áreas de la cultura pero más específicamente en las del cine argentino.

Ese cine que tantas alegrías ha brindado al pueblo, está siendo desfinanciado y desguazadas todas sus herramientas como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de donde salían los fondos para la industria cinematográfica nacional y que ahora comunicó cientos de despidos.

El tweet de Milei

Claro que, ante los repetitivos ataques en redes sociales, Lamothe salió a aclarar los tantos: "Estoy sorprendido porque esa foto está circulando hace bastante tiempo. Esa foto se hizo hace bastante para conmemorar el Golpe (cívico militar) y tenía que ver con la identidad. Todos poníamos los nombres en nuestras manos y subíamos esa foto apoyando esa causa. Después vi que algún asesor de Milei o alguien que maneja las redes borró mi nombre Raúl Esteban y puso ahí 'basta Milei'".

Lamothe contó la historia de aquella imagen: "Eso fue hace como un mes, la foto se viralizó y dio vueltas pero yo pensé que el Presidente era lo suficientemente inteligente o tenía un equipo de gente capaz para darse cuenta de que esa foto la armó un pibe con la computadora de su casa y que iba a morir ahí".

Javier Milei en el Congreso

Y, para dejar bien clara la situación expresó: "Lo único que quiero decir es que esa foto es falsa, hoy es el Día de la Mujer. Es un día muy sensible y muy importante para todo el mundo, sobre todo en este contexto que estamos viviendo".

El actor fue muy contundente con la opinión del manejo de redes del Presidente: "Estaría bueno que el Presidente deje el teléfono y también me podría preguntarme o llamarme para preguntarme si eso es verdad. Yo no me peleo más por redes sociales, se charlar y en el peor de los casos, si el Presidente está enojado conmigo y quiere que nos juntemos, me junto", dijo y añadió: "Pero atacar a Lali (Espósito), a María Becerra ahora a mí con una foto falsa encima. Está todo bien con que el Presidente no me quiera o que haya gente cercana a él que me insulte, no tengo ningún problema".

La charla con los periodistas de C5N fue aumentando la temperatura y Lamothe se escuchaba un poco más molesto por tener que estar en esta situación: "Para mí (Javier Milei) no sabe que es falsa, porque sino es un idiota. Yo puedo tener diferencias con él y todo pero de ninguna manera quisiera insultarlo o atacarlo o entrar en esa cosa de la crueldad y la violencia que está tan de moda en estos días".

Además, contó que lo insultaron por no estar de acuerdo con la ideología libertaria: "Porque si el Presidente me invitara a pelea y me dijera 'te voy a cagar a trompadas en la esquina' ahí queda de mi lado si yo quiero o no. Pero que me digan 'cucaracha K', cuando nunca fui tan kirchnerista, no sé... vengo de una familia peronista, pero soy un peronista moderado".

Esteban Lamothe demostró que la foto que compartió el Presidente es falsa

Lamothe contó amargamente: "Después empiezan con cosas más feas. Pero bueno, si se burlan de los chicos con síndrome de down, me empiezan a decir que soy feo, como si ellos supieran qué es ser feo o qué es ser lindo. Me dicen que actúo mal cuando soy un actor que no paro de trabajar, los directores me llaman, gané premios en todo el mundo. Es patético tener que decirlo pero a esta altura lo voy a empezar a decir".

Para finalizar, Lamothe contó que Iñaki Gutiérrez -que manejaba las cuentas de TikTok e Instagram de Casa Rosada- también lo había agredido. Sobre esto, dijo no querer dejar sin trabajo a un "joven libertario", pero pidió piedad y terminó: "Si quieren discutir conmigo y el Presidente quiere charlar, yo no tengo ningún problema. Tampoco quiero que haya un golpe de estado y que lo saquen a tiros de la casa Rosada, yo no estoy en esa".