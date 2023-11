"Lo haremos por decreto": Diana Mondino habló del Congreso y negó el ingreso a los BRICS

La Libertad Avanza (LLA) está ordenando todas las cuentas con el Gobierno saliente de Alberto Fernández para dejar la administración prolija de cara al 10 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el traspaso de mando a Javier Milei, quien hace tan sólo dos años empezó en la política y ya tiene asegurado cuatro años en Balcarce 50.

Entre las principales dudas con respecto al recambio de mandato para los funcionarios, estaba la situación de los embajadores designados por el presidente saliente. Frente a esto, Diana Mondino, futura canciller argentina, adelantó que "todos van a continuar en carrera", pero resaltó que deberán regresar por ley, antes del 10 de diciembre. La situación comprende también a Daniel Scioli, quien es el embajador argentino en Brasil y cuyas funciones fueron confirmadas por el propio Milei.

Alberto Fernández y Daniel Scioli

El anuncio fue realizado antes de participar de una conferencia de prensa en la sede de la UIA, donde remarcó: "Nosotros vamos a tratar de trabajar en la medida de lo posible con embajadores de carrera". Consultada sobre la situación de "El Pichichi", la futura embajadora sentenció: "Ningún embajador político queda. Lo que hay son relaciones que son muy importantes y hay que tratar de mantener que no queden vacías esas embajadas. No podés hacer on-off con las relaciones internacionales".

Sin embargo, la continuidad de Scioli en Brasil había sido confirmada por el presidente ingresante a la Casa Rosada, donde sostuvo, luego de volver de Estados Unidos, que es mejor que "por el momento continúe" como embajador. Además, en esta misma línea, adelantó que Gerardo Werthein, que formó parte de la comitiva oficial a Nueva York y Washington, será embajador en EEUU en lugar de Jorge Argüello.

En lo que respecta a la continuidad en la cancillería brasilera, un sector del peronismo cuestiona la permanencia de Daniel Scioli en el Servicio Exterior de la Nación y las críticas escalaron hasta Alberto Fernández, quien afirmó que "cualquiera que haya trabajado en su administración tiene que ser objetivamente imposible hacerlo con el mandatario electo".

"No entiendo muy bien como se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al de Javier Milei del mismo modo. Y que no me vengan con que eso es representar a Argentina porque es falso. Son dos argentinas distintas", había sentenciado el presidente en diálogo con Urbana Play, consultado por el tema.

Luego de esta información, el embajador en Brasil pidió calma y dijo estar dispuesto a colaborar con la administración entrante y abrió la posibilidad de seguir al pie de la letra las indicaciones de Milei porque es un "hombre de Estado", cuyo primer interés siempre es defender a los argentinos.

La Libertad Avanza no negocia: Si el Congreso no aprueba leyes, saldrán por decreto

Antes de ingresar a la sede de la Unión Industrial, Mondino se refirió al quorum que necesita el partido para poder aprobar las leyes y las ideas que La Libertad Avanza pretende imponer en todo el país y aseguró que si hay palos en la rueda, se los quitarán de encima de una forma bastante conocida por Juntos por el Cambio: A través de Decretos, aunque recordó que "no es lo que corresponde".

"Lo que corresponde es que el Congreso trabaje, apruebe y para eso la gente vota. Si alguien tiene la convicción de que algo es necesario se hará (por decreto) pero mucho mejor es que los argentinos nos pongamos de acuerdo en que hay que trabajar", aseveró la futura canciller a la prensa.

Diana Mondino

"No sé cuántas, pero son muchas muchas, muchas leyes. La última vez que lo vi los proyectos, tenía como 500 páginas. Milei va a tratar de contarnos a todos los argentinos cómo salir adelante cada uno trabajando", indicó Mondino, al tiempo que pidió sostener una buena relación con los embajadores y los diputados de todos los partidos.

Luego, a través de las redes sociales, la canciller sostuvo que "no ingresaremos a los BRICS. En ese sentido, remarcó que "no se dio marcha atrás" sobre la entrada de Argentina al bloque económico porque "nunca se aprobó" y, además, aseguró que presentarán 500 leyes para derogar: "Si no las aprueban, podemos hacer puro decreto".