Mojtaba Jamenei, nuevo líder iraní prometió vengar las niñas mártires que asesinó Estados Unidos

En su primer mensaje tras asumir como líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei prometió acciones contundentes contra Estados Unidos e Israel. Durante un discurso que se transmitió por la televisión local pero que se hizo viral inmediatamente por redes sociales, Jamenei aseguró que su país no descansará hasta vengar a los mártires de la guerra, en particular a las niñas de la escuela de Minab, quienes murieron tras un bombardeo de las fuerzas estadounidenses.

" Vengaremos la sangre de nuestros mártires ", afirmó el líder de 56 años, quien asumió el cargo luego del asesinato de su padre, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero al inicio de la ofensiva militar. Mojtaba dejó claro que las represalias contra las bases estadounidenses en la región continuarán y que Irán no dará marcha atrás frente a la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv.

Mojtaba Jamenei

En una medida que amenaza con desestabilizar aún más los mercados internacionales, Jamenei confirmó que Irán mantendrá cerrado el estratégico estrecho de Ormuz ; esta decisión no es menor pues es crucial para el transporte global de petróleo y, según el ayatolá, esta decisión forma parte de una estrategia para presionar a sus enemigos en el contexto de la guerra.

No obstante, subrayó que la política de Irán hacia sus vecinos sigue siendo amistosa, aclarando que los ataques se dirigen exclusivamente contra las bases militares estadounidenses en la región.

Estrecho de Ormuz

En su mensaje, Jamenei lanzó una advertencia directa a Washington al instar al cierre inmediato de las bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico: "Todas las bases estadounidenses en la región deben cerrarse inmediatamente, de lo contrario serán atacadas", expresó y, en otro pase también advirtió: "Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira", expresó con firmeza.

El líder iraní también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de unidad al pueblo iraní: "Quiero agradecer a los valientes combatientes que están haciendo un gran trabajo en un momento en que nuestro país está bajo presión y bajo ataque", dijo. Además, anunció que todos los heridos recibirán atención médica gratuita como parte del compromiso del gobierno con los afectados por la guerra. También se comprometió a buscar formas de compensar económicamente a quienes sufrieron daños durante los enfrentamientos.

Mojtaba Jamenei

En su discurso, Jamenei instó a los iraníes a mantenerse firmes frente a las agresiones extranjeras y reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía nacional. "Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades", enfatizó.

Desde su elección como líder supremo el pasado domingo, Mojtaba Jamenei no había aparecido públicamente, pero su primer discurso deja clara su postura: Irán responderá con firmeza a los ataques externos mientras refuerza la unidad interna y el apoyo a los ciudadanos afectados por la guerra.