Manuel Adorni confirmó que el Gobierno evalúa un plebiscito: "No vamos a permitir que frenen la Argentina del futuro"

Luego de una larga discusión de la Ley Ómnibus, la cual fue devuelta a la comisión, el vocero de la presidencia Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa en la que dijo estar sorprendido por los aplausos y festejos por su retroceso y agregó: "¿Que 6 de cada 10 chicos sean pobres en Argentina? No entendemos si eso les causó gracias o que un empleador no pueda contratar empleados, se reían de una Argentina estancada en el pasado pobre y decadente".

Sesión de la Ley Ómnibus

En este sentido, expresó también en la Casa Rosada que el Gobierno nacional está tranquilo frente a esta situación y que están evaluando otras herramientas constitucionales para aprobar la Ley, ante la posibilidad de convocar una consulta popular para poder avanzar con las reformas incluidas. "Lo estamos evaluando. Es una de las herramientas constitucionales. Vamos a tomar una definición. No vamos a permitir que frenen la Argentina del futuro", respondió refiriéndose a la posibilidad de un plebiscito.

"Ayer lo único que lograron fue retrasar los tiempos de la ley, pero el futuro es inevitable como la libertad de todos los argentinos (...) El Presidente está tranquilo con este desenlace, sabíamos que este camino iba a tener resistencia", remarcó Adorni, al insistir en que tienen a su favor todas las herramientas constitucionales para poder avanzar con su plan. Incluso se animó a decir que el Gobierno está por encima de la ley y que harán lo necesario para continuar con "la ideas de la libertad".

La convocatoria popular se contempla tras considerar que el rechazo legislativo a la norma impulsada por el presidente, Javier Milei, "retrasa un montón de desregulaciones y libertades" previstas. Pese a la decisión tomada para que regrese a la instancia de comisiones, el vocero insistió en que la ley será una realidad en la Argentina, le guste a quien le guste.

"En algún momento la política se dará cuenta lo que pide la gente y la ley va a transformarse en una realidad. No están viendo lo que requiere la Argentina. No están terminando de asimilar lo que la gente votó el año pasado", opinó el vocero en referencia al triunfo electoral que Milei logró en el ballotage del 19 de noviembre de 2023, y que le permitió llegar a la presidencia del país. Además, insistió en que el resultado hace que hagan marcha atrás.

"La ley va a ser realidad, en tal caso en algún momento la política se dará cuenta lo que pide la gente, lo que quiere la gente y en definitiva, en algún momento la ley va a transformarse en una realidad", expresó, al tiempo que remarcó que: "Todavía no están viendo, no perciben lo que necesita o lo que requiere la Argentina y evidentemente no están terminando de asimilar lo que la gente optó cuando fue a votar el año pasado y que efectivamente votó un cambio. Dicho esto, todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas, absolutamente todas", aseveró.

"No hay ninguna traba al plan económico que venimos llevando, de hecho sin ley logramos el equilibrio fiscal y sin ley las proyecciones de inflación están a la baja. Simplemente esto nos retrasa un montón de desregulaciones y de libertades que pretendíamos para la gente, apuntadas a un largo plazo que lleve el futuro mucho más rápido, pero ese futuro va a llegar igual", resaltó el vocero de la presidencia, al insistir en que tienen un "plan B"

Manuel Adorni.

Por último, el vocero criticó a los diputados del recinto, y al igual que Milei, los trató de "vender la patria". "Nos da mucha pena que la vieja política y las viejas formas de gobernar y de llevar adelante la Argentina hayan aplaudido algo que le iba a dar muchos beneficios a los argentinos, se rompió un pacto previo a la sesión", remarcó.

"Revisen los listados de las votaciones y se van a dar cuenta quiénes actuaron de mala fe. Nosotros vinimos a gobernar para todos los argentinos y sentimos la traición de quienes cambiaron de parecer. Nos da la sensación de que nos han traicionado a todos", concluyó.