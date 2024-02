Pato Bullrich apuntó contra Larreta por festejar la caída de la Ley Ómnibus: "Se unen al kirchnerismo"

Luego de que el oficialismo nacional pasara de sentirse ganador por la aprobación en general de la Ley Ómnibus hace casi una semana, para que el martes cayera en la realidad de la democracia parlamentaria a partir de la derrota que significó la vuelta a comisiones del proyecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich apuntó contra su ex compañero y rival en la interna de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, por haber celebrado que no haya triunfado las intenciones de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Baja.

El ex mandatario porteño había tuiteado tras la derrota parlamentaria del oficialismo. "¡Viva el consenso carajo! Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo (...) Una nueva Argentina no se hace imponiendo, ni amenazando, se hace escuchando, dialogando y, sobre todo, siempre cerca de la gente. No es con slogans ni con demagogia, es con gestión. No es con improvisación, es con planificación. No es con súper poderes, es con respeto a nuestras instituciones. No sigamos demorando las transformaciones profundas que necesita nuestro país", escribió el ex ladero de Mauricio Macri.

Otros tiempos: Jorge Macri, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, cuando todavía eran aliados.

Ante esa publicación es que Bullrich apuntó: "Esto que dice Horacio Rodríguez Larreta... esto ya perdió. Es la tercera vez", advirtió. "Perdió en las internas, ganó el cambio. Perdimos en la elección por habernos mezclado de nuevo en algo que la gente decía: '¿Serán cambio o no serán?'. Algo de razón tenía la gente, porque no todos querían el cambio. Y perdió ahora porque, ¿qué es el consenso? Uno discute dos meses en el Parlamento... ¿Por qué no hubo consenso? Si el Gobierno dice 'denme este instrumento', ¿el consenso es 'no te lo doy'?", se preguntó.

"Es mentira que no hay consenso, lo que hay es defensa de intereses distintos", reveló la funcionaria, quien remarcó que LLA sacó un "montón" de artículos del proyecto y que "hasta ingenuamente salieron a decir 'van a ir a votar todos porque ya está todo arreglado' y de golpe empezaron a perder votos".

La ex ministra de Trabajo durante el breve mandato de Fernando de la Rúa, también apuntó contra sus otros ex compañeros de Juntos por el Cambio (JxC) que optaron por no acompañar la totalidad de la legislación que pretendía el oficialismo. "A los que fueron de JxC, que ya estamos hablando post mortem JxC, les pregunto: tantas veces se impidió el cambio en la Argentina, el kirchnerismo pisoteó a las minorías, y ahora que se podía construir una capacidad de unir voluntades y lograr algo que no era ni todo lo que quería el Gobierno ni todo lo que querían estos sectores, que acaba de representar Rodríguez Larreta, se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al Gobierno", cuestionó.

Bullrich insistió con la acusación y señaló que mientras que estaban en una situación en la que podían apuntar a ese cambio que pretendieron tanto tiempo, se fueron "para el otro lado totalmente", para terminar uniéndose "a su peor enemigo". "Mi pregunta es: ¿quieren que haya un recambio de gobierno ya? ¿Eso es lo que se busca? Bueno conmigo se van a encontrar. Yo no me rindo, ni un minuto me rindo", aseguró.

Bullrich no tardó mucho en aceptar ser ministra de Seguridad de Javier Milei

Al mismo tiempo, su actitud confirmó un antes y un después, a partir de este fracaso parlamentario. Por un lado, aseguró que está a favor de armar un nuevo espacio legislativo con el PRO y LLA, pero sin la Unión Cívica Radical (UCR) ni la Coalición Cívica (CC) con quienes tanto tiempo compartieron espacio en JxC. Y por el otro, indicó que ya no hay chances de que la Ley Ómnibus prospere en el Congreso. "Yo estoy convencida de que cuando una ley de estas vuelve a comisión, no vuelve más al recinto. Ahora hay que ir por otro lado. ¿Con qué voluntad se vuelve ahora? ¿Qué te van a clavar por la espalda?", lamentó.