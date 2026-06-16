Manuel Adorni entre la moción de censura y el apoyo irrestricto de Javier Milei: ¿los días contados?

La tormenta política que envuelve a Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, parece haber alcanzado un punto en donde ya no hay retorno. A 14 semanas de la aparición de la polémica foto de su esposa, Bettina Angeletti, junto a la comitiva oficial en Estados Unidos, el funcionario enfrenta una presión que parece a punto de estallar.

Es que ahora, incluso los pseudo aliados de La Libertad Avanza le soltaron la mano y tanto la Unión Cívica Radical (UCR) como el PRO, expresaron públicamente su descontento con Adorni y anunciaron su intención de apoyar una moción de censura para removerlo del cargo... El reloj parece estar corriendo en contra del jefe de Gabinete.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Ahora, los bloques opositores usarán una coartada antigua pero poderosa: la moción de censura. Esto es ni más ni menos que una herramienta constitucional incorporada en la reforma de 1994, diseñada para garantizar la rendición de cuentas de los altos funcionarios del Ejecutivo. En este caso, se trata del artículo 101 de la Constitución Nacional, que permite al Congreso destituir al jefe de Gabinete mediante un procedimiento específico.

El proceso comienza con la aprobación de un pedido de interpelación por mayoría absoluta en cualquiera de las dos cámaras legislativas y, una vez aprobado, el funcionario debe comparecer ante el Congreso para responder a las acusaciones en su contra.

Los Milei, Pettovello y Caputo durante el informe de gestión de Adorni en el Congreso

Posteriormente, se procede a una votación para decidir sobre la moción de censura propiamente dicha. Para que esta prospere, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben aprobarla por mayoría absoluta de sus miembros.

En el caso de Adorni, la oposición ya mueve sus fichas y todo se verá el martes 23 de junio donde se celebrará una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar varios pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete.

Manuel Adorni

En paralelo, el Partido Justicialista está organizando una sesión única en el Senado para abordar directamente su destitución y, si ambas cámaras logran los votos necesarios, Adorni sería removido de manera inmediata , convirtiéndose en el primer jefe de Gabinete en enfrentar tal desenlace desde la reforma constitucional.

Sin embargo, el proceso no termina ahí. La normativa vigente permite al presidente Javier Milei volver a designar a Adorni en el cargo incluso después de su destitución, lo que podría abrir un nuevo capítulo en esta crisis política.

Ser joven argentino y alquilar es un privilegio en la era Milei

Mientras la figura de Manuel Adorni se tambalea, el presidente de las fuerzas del cielo Milei parece fingir demencia respecto al huracán político que sacude a su gobierno y, en lugar de enfrentar la crisis de frente, el mandatario centra su atención en otros temas y decidió que no se ausentará del acto por el Día de la Bandera en Rosario.