Marcela Pagano desafió a Martín Menem y expuso la crisis institucional en Diputados: "¡Fascista!"

La diputada libertaria Marcela Pagano irrumpió en el recinto con una interpelación directa y explosiva contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el marco de una sesión atravesada por tensiones internas dentro del oficialismo. La legisladora exigió explicaciones sobre un audio filtrado en el que su apellido era mencionado y, en un tono desafiante, lo acusó de excederse en sus facultades y de presionar para desconocer la validez de la Comisión de Juicio Político. "Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones", le advirtió la legisladora.

Marcela Pagano increpó a Martín Menem

"Presidente, quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación invocando al apellido de Pagano", disparó la diputada, exigiendo una respuesta pública sobre el contenido de los mensajes filtrados. Además, acusó a Menem de haberla presionado durante un año para desconocer un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, la cual dio origen a la Comisión de Juicio Político."Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Si considera que la comisión no tiene validez, sométalo a votación aquí en el pleno, porque este pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted las facultades que se atribuye", sostuvo Marcela, con contundencia

Pagano no se detuvo ahí. Al ver que Menem intentaba interrumpirla, le lanzó una frase demoledora: "Interrumpir al orador es de fascista". Las palabras de Pagano llegan en un momento crítico para el oficialismo. La filtración de mensajes de Martín Menem reveló una estrategia premeditada para obstaculizar el debate parlamentario, instruyendo a los diputados libertarios a generar caos en el recinto.

En uno de los audios difundidos por el ciclo radial de Jorge Rial, se escucha al presidente de la Cámara dar órdenes a su bloque: "En todo momento cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento. Que discutan, con reglamento. Presidente, pero griten. Ténganlo siempre, en todo momento".

Este escándalo se da en el contexto de la votación del DNU de Javier Milei vinculado al acuerdo con el FMI. En un símbolo de la fractura interna, ni Pagano ni su compañera Rocío Bonacci bajaron al recinto para dar quórum. Pese a ello, Menem logró reunir a 133 legisladores con el respaldo del PRO, la UCR de Rodrigo De Loredo y otros espacios aliados.

Las revelaciones sobre la operativa interna de La Libertad Avanza y el enfrentamiento público entre Pagano y Menem evidencian un deterioro institucional sin precedentes. Cuando el titular de la Cámara de Diputados asume un rol de jefe de bloque en lugar de actuar con ecuanimidad, la línea entre poder legislativo y partidario se difumina peligrosamente. La fractura dentro del oficialismo sigue profundizándose, y la pregunta que queda flotando en el aire es si la coalición gobernante logrará sostener la cohesión interna o si estas disputas marcarán el principio del fin de su hegemonía parlamentaria.

El descargo completo de Marcela Pagano contra Martín Menem

Presidente, quiero hacer alusión al pedido de la diputada Biasi, quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación invocando al apellido de Pagano, si usted me puede dar explicaciones, a mí y a todo el pleno sería muy interesante porque hacen alusión a la comisión de juicio político y usted aquí tiene facultades delegadas por este pleno.

El pleno también precisa explicaciones y le hago una aclaración, señor Martín Menem, usted ha sido elegido por este pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones, usted no tiene facultades para desintegrar comisiones, usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Emilio Monzó.

Usted es presidente de esta Cámara y yo no voy a claudicar con las instituciones, ese acta de la constitución de juicio político tiene validez, señor Martín Menem, y si usted considera que no, póngalo sujeto a la votación, acá al pleno, porque el pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor Presidente, las facultades que usted se atribuye, usted está en un exceso, haciendo un exceso del uso de sus facultades y no me calle porque sabe que, señor Martín Menem, interrumpir al orador es de fascista.