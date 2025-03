Mariana Brey y Jonatan Viale avalaron la sangrienta represión de Bullrich: minimizaron el caso de Pablo Grillo

La marcha de jubilados el día miércoles 12 en la Ciudad de Buenos Aires dejó un saldo de decenas de heridos, una urbe con destrozos y una sociedad revolucionada que no está dispuesta a guardar silencio. El violento operativo llevado a cabo por Fuerzas Armadas -comandada por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad- indignó a la población, aunque hay quienes avalaron que la policía abriera la cabeza a un trabajador o lo comparan con los daños materiales.

En este contexto, Mariana Brey expresó su punto de vista, desde un lugar de privilegios; evidentemente, la periodista no logró empatizar con una sociedad: "¿Hay un lugar en el mundo en que esto pueda pasar como si nada? Por ejemplo, en París quisieron prender fuego todo ¿cómo respondió la policía? ", comenzó su discurso mientras sus colegas interrumpieron: "¿Eso justifica que maten gente?", preguntó Marcela Feudale, a lo que se sumó el conductor: "Pero vivimos acá".

La comunicadora minimizó el daño ejercido por el mando de la Ministra de Seguridad, Bullrich: "Hablamos de policías que han lastimado gente claramente, pero hablemos de policías que también han sido lastimados por eso mencione el caso del policía que está internado en el Argerich".

Mientras sus compañeros de estudio trataban de calmar los gritos de Brey, ésta siguió a viva voz con un pensamiento que vuelve a la Argentina ignorante: "La violencia la genera un barra brava que no tiene nada que ir a hacer, a defender a jubilado", comentó y continuó justificándose: "¿Vos le preguntaste a cada uno de los barrabrava si trabajan en blanco y hacen aportes? Porque la mejor manera de defender a un jubilado es aportando".

Lo que no sabe Mariana Brey es que el país no es el que debería y las cosas no funcionan como un argentino desea. Es así, que millones de ciudadanos aceptan trabajos en malas condiciones o sin estar en blanco para llegar a fin de mes, poder alimentarse, pagar un alquiler y servicios. Desde su ignorancia y zona de confort, la influencer se para en la vereda de enfrente, mientras cientos de jubilados no sólo pasan hambre, sino que además no pueden acceder a una salud adecuada.