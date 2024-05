Matías Kulfas prendió el ventilador y ensució a todos: "La Cámpora es un club de fans, no es una organización política"

Matías Kulfas no tuvo ni un pelo en la lengua cuando le tocó responder sobre Alberto Fernández y sobre sus vínculos con la organización política de Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora.

Kulfas estuvo como invitado especial de Laca Scream y ahí disparó sin piedad contra La Cámpora: "Es un problemón, es un problema grande para el país, no solo para el peronismo, porque el peronismo no es cualquier fuerza, es una fuerza política muy importante, que ha tenido centralidad política desde hace 80 años".

Matías Kulfas

Pero no se quedó ahí, hubo más: "No ha aparecido una fuerza política que cumpla ese rol, la preocupación es que si el peronismo no se reorganiza, y sigue siendo manejada por esta pésima conducción que tenemos, estoy hablando de Cristina, Máximo, etc.", explicó para no dejar ninguna duda.

En cuanto a lo que se viene políticamente, Kulfas no tuvo reparo y tampoco esperanzas: "Creo que no va a va a haber alternativa y le vamos a dejar a la Argentina, la disyuntiva de seguir con (Javier) Milei en un escenario que no se sabe para dónde va o una alternativa que no termina de nacer".

Axel Kicillof, Máximo y Cristina Kirchner, Alberto Fernández

Kulfas dijo no saber "cuál es era el plan de La Cámpora" y confesó que nunca lo entendió; contundentemente expresó: "Creo que no tienen plan alternativo". Siguiendo esa línea, contó algunas intimidades del gobierno del que supo formar parte: "Todas las críticas fueron destinadas a desacreditar a Alberto (Fernández) y su equipo de trabajo".

Pero hubo más palos para la organización kirchneristas: "Tienen una actitud muy mezquina, de que ellos son la única conducción", además disparó: "La Cámpora no es una organización horizontal, de trabajo, donde se discuta. Es una organización vertical. La Cámpora es un club de fans, no es una organización política, está armada para decir 'qué grande Máximo, aguante Cristina'", dijo exasperado.

Si al lector le parecen muy fuertes las críticas de Kulfas para con La Cámpora, se sorprenderá con lo que dijo sobre el "Cuervo" Larroque: "Yo no le tengo ningún temor a la crítica, me dedico a esto desde los 13 años, para mí discutir una medida es una situación normal", empezó. Kulfas tiró un bombazo: "El tema acá es que no había discusiones constructivas, era pegar, pedir la renuncia a través de un emisario, como el Cuervo´ Larroque, que ahora pide que no le peguen tanto a Axel (Kicillof), aparece como conciliador, cuando él era el principal tiburón, el sicario enviado por Máximo (Kirchner) para pegarle a Alberto y a sus ministros".

Como si fuera poco, Matías Kulfas encendió el ventilador y ensució hasta Alberto Fernández: "Lo veo a Alberto queriendo tener cierto protagonismo en el debate público, le faltó marcar una posición, bancar más a sus funcionarios, para mi el momento más duro donde era ´listo, Alberto abandonó la lucha por ser presidente´ es cuando lo saca a (Santiago) Cafiero de jefe de Gabinete, él no solo que no acepta las renuncias de los ministros que renuncian, sino que además negocia cambio de gabinete y entrega a su principal alfil".