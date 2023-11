"Me tocó gobernar en los peores 4 años de este siglo": Alberto hizo su balance de mandato

El presidente saliente, Alberto Fernández, dijo estar sereno y tranquilo al momento de abordar los recuerdos de su gestión, pero sin embargo, declaró que no experimenta satisfacción, frustración, ni ansiedad, sino más bien la sensación del deber cumplido. En varias entrevistas, destacó que su cierre de ciclo es bueno y expresó con seguridad haber dedicado los últimos 4 años de su vida a gestionar un mandato con honestidad y lealtad, aunque sí reconoció que las metas esperadas no fueron alcanzadas. De hecho, Fernández hizo una autocrítica sobre su mandato y abordó la compleja situación económica del país, subrayando sin embargo la generación de nuevos empleos. En este sentido, en relación con Editorial Perfil, manifestó que cometió muchos errores, pero todos fueron de "forma honesta": "Nunca me equivoqué en perjuicio o para perjudicar a alguien, me debo haber equivocado. Hay muchos errores que me atribuyen que para mí son virtudes", expresó.

Alberto Fernández.

En este mismo sentido, remarcó con un ejemplo claro: "Me atribuyen el error de haber avanzado con Vicentin y de haber retrocedido, y para mí eso fue un acto virtuoso, porque yo con una primera información que tuve en el caso Vicentin, creí que era oportuno avanzar hacia la apropiación de Vicentin. El juez me dejó poner un veedor dentro de Vicentin, y cuando el veedor me trajo la información de lo que pasaba en Vicentin, me daba cuenta de que la expropiación les iba a permitir a los accionistas recibir un dinero del Estado y hasta casi eximirlos de responsabilidad. Y ahí lo que sentí es que estaba usando la plata de la Argentina, del pueblo, de la República, para favorecer a un grupo de accionistas", explicó el mandatario.

En este mismo sentido, Alberto Fernández respondió a críticas sobre la supuesta falta de construcción de un gobierno sólido, defendiendo la priorización de la unidad y señalando que era necesario evitar tensiones internas en la coalición. Además, el presidente insistió en que hizo lo que pudo dentro de lo permitido, ya que su mandato comenzó con la pandemia del coronavirus -a la cual había que hacerle frente de forma mundial- y luego al déficit por la falta de lluvia en el campo. "Me tocó gobernar los peores cuatro años del siglo, donde apareció el problema de la pandemia, el problema de la guerra y el problema climático. Y la Argentina tuvo un cuarto problema, no le echemos la culpa al mundo, que se llamó Macri y el endeudamiento", detalló.

Sin embargo, continuó con su análisis de gobierno al manifestar que: "Tuvimos estos cuatro problemas y tuvimos un montón de problemas más en el medio. Cuando pensé que estaba todo terminado, entró Hamas a Israel, mató a 1.400 personas, muchos argentinos, y se llevó 250 personas secuestradas, de los cuales 20 son argentinos, y yo desde ese día diariamente estoy involucrado tratando de buscar la libertad de esos argentinos secuestrados. Entonces, no sé si a alguien le tocó vivir todo esto, porque además podría agregarle dos cosas más que me pasaron, y que por ahí pasan desapercibidas, pero que otros presidentes no vivieron", remarcó, al tiempo que recordó la trágica muerte de Maradona. "En la Argentina fue conmocionarte la muerte de Maradona por el amor que sentimos por él, y la posibilidad de darle el tributo que Maradona merecía y no podíamos dárselo por la pandemia. Y me pasó que un libertario le puso una pistola en la cabeza a Cristina y dos veces disparó, y gracias a Dios no salió ese disparo, pero también me pasó a mí", recordó.

Alberto Fernández el día de su asunción.

"Tuve también momentos felices. Recuerdo con mucha felicidad cuando alrededor del 20 de diciembre llegó el primer avión con las vacunas, y tuve la tranquilidad de que Argentina era el único país del hemisferio sur que empezaba a vacunar al mismo tiempo que el hemisferio norte, tuve una enorme felicidad (...) ganamos la Copa del Mundo y le rompimos el invicto a Brasil en el Maracaná, en Eliminatorias. Momentos de mucha alegría para mí, fue ver la celebración popular al regreso del equipo campeón del mundo de la Argentina, ese fue un grato momento", insistió Alberto, intentando recordar que durante los últimos cuatro años no todo fue angustia, sino que también hubo alegrías y cosas para celebrar.

Por otro lado, en comunicación con El Diario AR, se refirió al episodio que protagonizó con el ministro de Economía Sergio Massa, sobre el conflicto entre Israel y Gaza y remarcó la prudencia diplomática que se debe tener como país y señaló: "Fue importante la liberación de argentinos que eran rehenes en la región. Le dije a Massa que me parecía desafortunada su crítica sobre el comunicado de Cancillería sobre Israel y Hamás, y que su mirada era equivocada y además arriesgada".

Por último, sobre el futuro del peronismo como oposición hacia el mandato de Javier Milei como nuevo presidente, insistió en que se posicionará dentro del peronismo, pero abogó por un análisis profundo y mencionó conversaciones con diversos sectores, destacando la importancia de preservar los logros en derechos sociales y llamó además al pueblo a defender "las convicciones peronistas".