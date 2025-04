"Mentiroso, psiquiátrico y extorsionador": la dura respuesta del campo a Milei, tras la amenaza por las retenciones

¿Tampoco la ven? Después de que el presidente Javier Milei amenazara al campo con el regreso de las retenciones en el mes de julio, referentes del sector le respondieron con contundencia y pusieron en duda que los productores avancen con la liquidación de la cosecha, incluso después de la nueva devaluación que reclamó el Fondo Monetario Internacional.

"Este Gobierno es mentiroso y psiquiátrico. Es un Gobierno anti productivista, mentiroso y manipulador. El presidente está extorsionando a los productores y fue una mentira que iban a bajar las retenciones", denunció Eduardo Buzzi, productor y ex presidente de la Federación Agraria, en diálogo con Radio Splendid.

💣Datito: Milei aprovechó el mano a mano post devaluación con Luis Majul para apurar al campo: "Las retenciones a las exportaciones tradicionales las hemos bajado transitoriamente. Vuelven en junio, así que alguien que les avise que tienen que liquidar ahora.

"Lo que están haciendo ahora es una fantochada, lo hacen para tratar de que no le explote la economía antes de las elecciones. No le tengo confianza, ojalá me equivoque. Avísenle al campo que tiene que exportar. Este grupo económico de timberos lo que necesita es juntar para los primeros días de junio 400 millones de dólares", expuso.

Javier Milei

Cabe señalar que el Gobierno aguarda la liquidación de la cosecha para contener la suba del dólar y hacerse de dólares frescos que le permitan contener la escalada inflacionaria. Si bien el respaldo del FMI fue contundente, lo cierto es que los libertarios cuentan con el aporte del agro, mientras que los productores siguen reclamando el fin de las retenciones e incluso un dólar más competitivo que el actual.

"Al Gobierno de Milei le importa un carajo la producción y los productores. Están haciendo desaparecer a los pocos productores que quedan y la mayoría de los productores están condicionados", sumó Buzzi.

Pero el ex presidente de la Federación Agraria no está solo en su cruzada por la amenaza de Milei. "Los dichos del presidente no fueron los mejores. Tenemos que apostar al diálogo, todavía hay un tiempo y en base al diálogo podemos lograr rever la situación", advirtió Carlos Castanini, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en un tono más conciliador.

"Todos sabíamos que tenía vencimiento y, por supuesto, tenemos la expectativa de que sea permanente. Entonces, los dichos no fueron los mejores, porque creo que eso no ayuda. Como entidad tenemos que ir al diálogo para rever esta decisión. Nosotros creemos que si las medidas que adoptó el Gobierno dan resultado esperado es una excelente medida a seguir", sumó.

Quién también se manifestó en contra de las retenciones fue Ignacio Kovarsky, presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. "Es desafortunada la manera en que lo dice. Es cierto que era una medida temporal y que sabíamos todos que terminaba el 30 de junio, pero todos sabemos también la necesidad del campo de que no sea así... que siga y que incluso se profundice y vayamos a una desaparición o una eliminación, con un cronograma o como se pueda negociar".