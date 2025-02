Milei, la ANSES y una gestión a los tumbos: otra salida en medio de la incertidumbre previsional

La administración de Javier Milei sumó otro capítulo de inestabilidad con la fulminante destitución de Mariano de los Heros como titular de la ANSES. En un gobierno que viene haciendo del despido de funcionarios una práctica habitual, la salida de De los Heros expone una preocupante falta de dirección en uno de los organismos más sensibles para la vida de los argentinos: el sistema previsional. La decisión, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, confirma que el presidente no tolera declaraciones que contradigan su línea oficial, incluso cuando se trata de temas de alta relevancia.

En este caso, el ex funcionario había adelantado que la Casa Rosada impulsaría una reforma jubilatoria antes de fin de año, algo que Milei desmintió de manera tajante en una entrevista televisiva. El reemplazo de De los Heros por Fernando Bearzi, un hombre cercano al ministro de Economía Luis Caputo, plantea interrogantes sobre el futuro del sistema jubilatorio. Bearzi venía manejando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un área clave para el financiamiento del sistema previsional. Su llegada a la ANSES puede significar una profundización del ajuste en las jubilaciones, un tema que ya genera malestar en la sociedad.

La destitución de De los Heros llega en un momento en el que la incertidumbre sobre el futuro de las jubilaciones sigue en aumento. Mientras el gobierno insiste en que la reforma previsional no es una prioridad inmediata, el vencimiento de la moratoria previsional el 23 de marzo deja a miles de argentinos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Antes de ser removido, De los Heros había afirmado que quienes no alcanzaran los 30 años de aportes no podrían jubilarse, a menos que se implemente la Prestación de Retiro Proporcional. Sin embargo, ese proyecto fue eliminado de la Ley Bases porque se preveía su rechazo en el Congreso.

Es decir, el gobierno ni siquiera tiene un plan concreto para quienes quedarán fuera del sistema tras la eliminación de la moratoria. El mensaje de Milei es claro: no habrá reforma previsional hasta que se "solucione el problema laboral". Sin embargo, la realidad económica no da margen para esperar: con un mercado de trabajo altamente precarizado y una informalidad laboral que afecta al 40% de los trabajadores, miles de argentinos se encaminan hacia la vejez sin garantías de acceso a una jubilación digna.

Más allá de las diferencias sobre la reforma previsional, la salida de De los Heros también tiene un fuerte trasfondo político. Su llegada a la ANSES había sido bien vista dentro de los sectores más radicales del oficialismo, ya que encabezó la denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestas irregularidades en el cobro de bonificaciones de "Zona Austral". Sin embargo, ni siquiera esa causa judicial lo salvó del destrato oficial.

La decisión de Milei de apartar a De los Heros se suma a la reciente destitución de Sonia Cavallo de la Embajada argentina ante la OEA. Su despido llegó después de que su padre, el ex ministro Domingo Cavallo, criticara la política económica del gobierno. En ambos casos, queda en evidencia que las purgas dentro del oficialismo responden más a cuestiones de alineamiento político que a criterios de gestión.

A casi un año de gestión, Milei sigue demostrando que su estrategia de gobierno se basa en la improvisación y el castigo a quienes se apartan mínimamente del discurso oficial. La ANSES, una institución fundamental para millones de argentinos, quedó en manos de funcionarios que entran y salen al ritmo de las contradicciones del presidente. La incertidumbre es total. Mientras tanto, Milei sigue apostando a una política de despidos y desautorizaciones públicas. Y en el medio, los jubilados y trabajadores siguen pagando el precio de la improvisación.