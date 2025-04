Milei celebra la "baja" de la pobreza... pero hace silencio ante el desplome de las reservas del BCRA: "Mal día para mandriles"

El gobierno de Javier Milei celebró con euforia los últimos datos del INDEC que reflejan una caída significativa de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, detrás de los festejos oficiales, persisten signos de alarma en otros frentes económicos, como la crisis de reservas del Banco Central, que vive su peor mes desde la asunción del libertario. Con un tono desafiante, la Oficina del Presidente anunció que la pobreza cayó del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 38,1% en el segundo, mientras que la indigencia se redujo del 18,1% al 8,2%. En su comunicado, el gobierno atribuyó esta mejora a las "profundas reformas económicas" y "la lucha contra la inflación", y no perdió la oportunidad de atacar a la gestión anterior, responsabilizando a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa por la crisis social heredada.

Banco Central

Pero más allá de los números fríos, la realidad de la calle sigue siendo dura. La caída de la pobreza podría estar relacionada más con la desaceleración inflacionaria que con un crecimiento genuino de los ingresos. La actividad económica se encuentra en franca retracción y la recesión golpea fuerte al empleo. "Es un descenso que debe tomarse con cautela. No está impulsado por un aumento del salario real ni por un boom de empleo, sino por una caída en la velocidad de la inflación", advirtió un analista económico.

Lo cierto es que mientras Milei y su equipo festejan, el Banco Central enfrenta su peor mes de intervenciones cambiarias. En marzo, el organismo tuvo que vender US$ 1.156 millones para contener la presión en el mercado, lo que redujo sus reservas brutas en US$ 3.085 millones, situándolas en apenas US$ 25.032 millones. La situación es crítica: la tenencia neta del BCRA pasó de US$ -4.300 millones a US$ -6.900 millones, intensificando la crisis de confianza.

Las ventas masivas de divisas en las últimas semanas se explican por varios factores: salida de inversores en pesos ante rumores de un posible cambio en la estrategia cambiaria, compras adelantadas de importadores y una retención de liquidaciones por parte de exportadores que esperan una devaluación. En este contexto, el gobierno tuvo que intervenir todos los días en el mercado, quemando reservas en el intento de mantener la estabilidad cambiaria.

El posteo de Milei sobre los datos del INDEC

De esta manera, la situación del Banco Central y la fragilidad de la economía generan serias dudas sobre la sustentabilidad de su modelo. Si la tendencia de reservas no se revierte y la actividad económica sigue deprimida, la mejora en los indicadores sociales podría ser efímera. Por ahora, Milei festeja y desafía a sus críticos. Pero los mercados y la sociedad no esperan discursos: esperan resultados concretos y sostenibles. Y el tiempo para lograrlos se agota rápido.

Caída bruta de reservas

En términos brutos, las reservas internacionales cayeron US$ 3.085 millones en el mes: pasaron de US$ 28.117 millones a US$ 25.032 millones. Como resultado, la tenencia neta de reservas del BCRA pasó de US$ -4.300 millones a US$ -6.900 millones, profundizando la crisis de confianza. A ese retroceso se sumaron: