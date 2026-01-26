El Gobierno reactivó su ofensiva por la baja de imputabilidad: los menores son responsables de menos del 0,1% de los delitos

La intencionalidad del Gobierno nacional de Javier Milei de encontrar en la juventud un chivo expiatorio para sus discursos de odio quedó en evidencia con la nueva propuesta de encarar una Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad, en un país en el cual los delitos realizados por menores de 18 años no alcanzan porcentajes considerables ni preocupantes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, subió una publicación a redes en la cual reconoció que el proyecto formará parte de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.

"Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin", escribió Adorni en su cuenta de X, en un tuit que acompañó con una foto en la que están junto a él Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo.

Manuel Adorni y su tuit donde informó que se trataría la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.

La ex ministra de Seguridad apuntaló el posteo con un retuit y algunas palabras. "Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes", escribió en la misma red social.

Inclusive durante el fin de semana el presidente de la Cámara de Diputados también había usado sus redes para colgarse del caso de Jeremías Monzón, el santafesino de 16 años asesinado a puñaladas por su ex pareja de la misma edad y dos menores de 15. El caso no tuvo nada que ver con un episodio de inseguridad, pero el riojano aprovechó la volteada para hacer lobby en las redes y presionar a quienes deben pronunciarse como legisladores al respecto.

Patricia Bullrich celebró que se vaya a trata una Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias.

Lo cierto es que la incidencia de los menores en la criminalidad es ridiculamente bajo. "El porcentaje de delitos reales graves en los que intervienen menores de 15 años es ínfimo", reveló ante BigBang la titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú. "Hay estadísticas que son incuestionables porque son las que surgen de las causas judiciales en las fiscalías y los juzgados nacionales de las distintas provincias. Estamos hablando de menos del 0,1% del total de casos ", añadió.

"Lo que nos presentan como el gran problema que aqueja a la humanidad, no es así", explicó la abogada penalista, quien además alertó que detrás de los menores que cometen delitos la mayoría de las veces hay adultos que están por detrás. "No es menor que también en la medida que se profundiza la brecha de desigualdad, que se profundiza la miseria, la marginación, también es mayor la chance de que pibes y pibas de muy corta edad sean coptados por adultos como soldaditos en los barrios o directamente para integrar bandas de robos piraña y demás", señaló.

Martín Menem hasta se colgó del caso de Jeremías Monzón para hablar de la baja en la edad de imputabilidad.

"Es una realidad que vemos cotidianamente, donde esos pibes y pibas en realidad son víctimas más allá de que concretamente puedan protagonizar algún hecho en el que resulten victimarios. Lo que hay que investigar es básicamente a esos adultos, que en muchos casos remiten a vínculos con las fuerzas de seguridad", denunció la titular de la institución que releva las estadísticas de los abusos policiales desde hace más de 30 años.

En ese sentido, Verdú recordó que desde la desaparición de Luciano Arruga, quien la Policía Bonaerense intentó reclutar para sumarlo al delito, existieron otros 8500 casos en los que se puede demostrar accionares similares. "Tienen vínculos con la fuerza de seguridad como cualquier crimen que tenga que ver con el delito organizado en el país", explicó.

María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

La abogada también cruzó el concepto de la baja en la edad de imputabilidad, algo que la mismísima UNICEF reveló que no sirve. "No hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población", explicó la fundación de las Naciones Unidas en el informe que se llamó "Posicionamiento de Unicef sobre Justicia Penal Juvenil (Argentina)".

"Toda la discusión sobre el tema de la baja de punibilidad de niños, niñas y adolescentes parte de una cantidad de falacias. Es mentira que si vos tenés menos de 16 años podés cometer cualquier delito y no pasa nada. Hay un proceso judicial, lo que no tiene ese proceso judicial es una consecuencia en materia de pena a través de un proceso penal. Pero ese pibe o esa piba, puede ser, de acuerdo al criterio judicial que tiene que manejar el proceso tutelar, separado de su familia, alojado en un hogar, en un instituto, en una familia sustituta o lo que en cada caso concreto decida el juez, y por supuesto con toda la supervisión del caso", explicó Verdú.

Los delitos cometidos por menores de edad sólo representan menos del 0,01% de acuerdo a Correpi.

"No hay ninguna duda que es necesario modificar el sistema penal juvenil, pero no para darle mayor punibilidad, sino para garantizar de mejor manera la protección de quienes son sujetos especiales de cuidado para el Estado, como lo indica la Convención Internacional de Derechos del Niño o Niña Adolescente, que son las personas menores de 18 años", concluyó la titular de Correpi.