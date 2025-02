Cruce de chicanas entre Patricia Bullrich y Waldo Wolff por la fuga de presos: "Dedíquese a ser columnista"

La fuga de seis detenidos de la Comisaría Vecinal 6 A de Caballito generó un fuerte enfrentamiento entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff. A través de declaraciones públicas y redes sociales, ambos funcionarios intercambiaron duras críticas sobre la responsabilidad del hecho. Bullrich utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para cuestionar a Wolff y exigirle que se haga cargo de la gestión de los presos en la Ciudad. "Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy", disparó la ministra de Seguridad nacional.

Patricia Bullrich

Además, enfatizó que los detenidos fugados pertenecían a la órbita de la Ciudad, tal como ocurre en las 23 provincias restantes, y que Wolff debía asumir su responsabilidad en el manejo de la crisis. Por su parte, el ministro de Seguridad porteño respondió a Bullrich con un pedido de trabajo conjunto y la acusó de desviar la discusión con críticas infundadas. "No chicaneemos corriendo el arco, trabajemos para resolver el problema", afirmó Wolff en su respuesta. También insistió en que la situación de los presos en la Ciudad es una consecuencia de la gestión anterior del gobierno nacional y denunció que la fuga en Caballito no fue tal, sino un acto de "connivencia interna".

La respuesta de Wolf a las chicanas de Bullrich

En una conferencia de prensa, afirmó: "Les abrieron la puerta. No fue una fuga, fue complicidad", subrayó en una conferencia de prensa. El funcionario porteño también remarcó que la superpoblación en las comisarías de la Ciudad agrava la problemática y señaló la necesidad de nuevas instalaciones. "No hay dónde poner a los detenidos en la Ciudad. Hasta que tengamos lista la cárcel de Marcos Paz, no podemos inventar más lugares", sostuvo. Este cruce entre Bullrich y Wolff suma tensión política en un contexto donde ambas jurisdicciones intentan deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido en la comisaría de Caballito. Mientras las investigaciones avanzan, la polémica entre los ministros expone las diferencias en materia de seguridad y gestión penitenciaria entre Nación y Ciudad.

El ataque de Bullrich:

Ministro Waldo Wolff, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurísmo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy.

La respuesta de Wolff

Patricia, sin mentiras ni chicanas. Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy. El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidias y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés.

Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés. Preguntale a cualquier jurista. Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco.