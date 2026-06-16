Masterclass: a la espera de "La Scaloneta", el Gobierno sumó US$2.000 millones de deuda con el Banco Mundial

El Gobierno nacional cerró un nuevo préstamo con el Banco Mundial por US$ 2.000 millones este martes, con el fin explícito de "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica". Aunque en los hechos, en julio habrá que afrontar vencimientos de deuda externa por US$ 4.300 millones y la nueva entrega servirá para solventar las arcas de cara al próximo año electoral.

La aprobación estuvo a cargo del directorio del organismo internacional y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés). "La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas", aseguraron en un comunicado.

Javier Milei y Luis Caputo necesitan fondos para afrontar los vencimientos de deuda y para llegar holgados al 2027 electoral.

Según establecieron, la idea del financiamiento es apoyar la agenda de reformas del Gobierno y ayudar a restablecer el acceso a los mercados internacionales de capital. El préstamo cuenta con dos garantías del Grupo Banco Mundial, la basada en políticas (PBG, por sus siglas en inglés) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la corriente que tiene la MIGA. El montó contará con un plazo para su devolución de seis años, más un período de gracia de tres más.

Lo cierto es que el anuncio se dio a horas de que la Selección argentina de fútbol debute en el Mundial 2026 frente a Argelia, y cuando la gran mayoría de la población se encuentra distraída a la espera del desempeño de los dirigidos por Lionel Scaloni, de cara a la defensa del campeonato del mundo que lograron en Qatar 2022 con la capitanía de Lionel Messi.

Luis Caputo volvió a protagonizar una nueva emisión de deuda externa.

"En un contexto apuntalado por las recientes mejoras en las calificaciones crediticias soberanas, el despliegue de estos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral", explicó ante la agencia Noticias Argentinas el economista jefe de la consultora Puente, Eric Ritondale.

Por su parte, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, también celebró "esta innovadora estructura de garantías" que "contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo".