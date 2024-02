Milei contra todes: Adorni anunció que prohibirán el lenguaje inclusivo en la administración pública

El vocero presidencial Manuel Adorni, acostumbrado a los constantes papelones que ofrece en sus cotidianas conferencias de prensa, anunció que se prohibirá el lenguaje inclusivo en toda la administración pública, en una nueva demostración de intolerancia y de respeto a las mujeres, las minorías y la diversidad de género. El lunes había confirmado la misma ordenanza sólo para las Fuerzas Armadas.

"Por decisión del presidente Javier Milei se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional", aseguró el vocero, conocido por ser un experto jugador de Counter Strike. Es un hecho que la no utilización de la forma de comunicarse inclusiva no estaba entre la prioridades del oficialismo nacional, aunque su prohibición significa un paso más allá en el enfrentamiento con las libertades individuales de los individuos a la hora de hablar de acuerdo a su voluntad.

En la conferencia, Adorni inclusive se refirió con más precisión sobre los alcances de la novedad. "Por supuesto, ustedes ya conocen los detalles: no se va a poder utilizar la letra e, el arroba, la x, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública", explicó.

La ridiculez del anuncio y la falta de fundamentación del mismo generaron especulaciones alrededor del asunto. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega la prohibición de la letra e? A su vez, la anulación del uso del arroba, ¿llegará a impedir que se escriban correos electrónicos? Esas preguntas son algunas de las que se leyeron en las redes sociales con tono de sorna.

El último lunes se había publicado se había tomado una medida similar para un sector de la gestión pública en particular. "Prohíbase la utilización del llamado 'lenguaje inclusivo' en el ámbito del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados del ministerio", anunciaron, en una antesala de la información que brindó el vocero. Sobre lo informado hoy, aclaró que "es simplemente extender esta decisión al resto de las dependencias".

Ante una pregunta de una periodista acreditada en la conferencia de prensa, acerca de las razones por las que se tomó esta decisión contra un lenguaje que "contempla a todos los sectores", Adorni señaló que ese es el de "la lengua castellana, es el español". La reportera le contrarrestó la posición al vocero y le explicó que "hay sectores que no se sienten contemplados".

El tuit de Leandro Santoro sobre la prohibición del lenguaje inclusivo de la administración pública nacional.

"Es un debate del cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política", afirmó Adorni, en una respuesta que no sorprendió de acuerdo a la tónica con la que comunican los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA).

Quien se refirió al anuncio fue el ex candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro, quien aprovechó para cuestionar las formas con las que habla el mandatario nacional y muchos de sus funcionarios. "Decir 'nosotres' está prohibido. Decir 'mogolico de mierda' es el estilo presidencial. Me parece perfecto que regulen el lenguaje, hablar bien no cuesta un carajo", ironizó.