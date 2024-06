Milei, tras su nueva gira no oficial: "Nuestra política social es buena, sino hubiera sido una catástrofe"

El presidente Javier Milei aseguró que en el mundo reconocen la "tarea titánica" que el Gobierno realiza para bajar la inflación, a la vez que dijo que le "ponderan la política social" la cual consideró que tuvo que ser "extremadamente buena" porque, en caso contrario, "hubiera sido una catástrofe".

"No hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar al inflación, del ajuste fiscal que estamos haciendo y, lejos de cuestionarnos la política social, la ponderan porque entienden que, frente a un ajuste de este calibre, la política social ha tenido que ser extremadamente buena porque, si no hubiéramos actuado correctamente, hubiera sido una catástrofre", indicó.



Además expresó: "El balance del viaje, desde mi punto de vista, fue un viaje excelente porque hemos tenido una reunión muy positiva con la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y la reunión con el canciller (Olaf) Scholz fue extremadamente positiva donde el ministro alemán nos preguntó cerca de cómo estaba funcionando el programa económico dado que tiene un peso importante dentro del Fondo Monetario Internacional, de cuáles eran las perspectivas hacia futuro".

"Estuvimos también hablando acerca de algunos inconvenientes que tuvieron empresas alemanas en Argentina y cómo estábamos avanzando en la solución de dichos problemas. Abordamos temas respecto a recursos naturales de extremada importancia para Alemania y eso estaría motivando que se hicieran muchísimas inversiones en Argentina y estuvimos discutiendo el ingreso de Argentina a la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la OTAN y lo que tiene que ver en el sentido de la integración entre el Mercosur y la comunidad económica europea", dijo en diálogo con Radio Mitre.

Al ser consultado acerca de la inflación semanal cero, dijo: "Eso significa que vamos por el camino correcto, falta mucho pero aparecen indicios de que las cosas están funcionan. Hay sectores a los que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes y nosotros creemos que funciona de otra manera la situación".