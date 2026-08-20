Negre se despegó, habló de un "presunto intento de femicidio" y Cerimedo lloró por sus hijos: "Quiero verlos"

El dueño de La Derecha Diario, Javier Negre, señaló como "presunto intento de femicidio" el ataque que sufrió la abogada boliviana Nadia Beller, quien tras sobrevivir a una balacera de sicarios en Santa Cruz de la Sierra responsabilizó del intento de femicidio al ya detenido Fernando Cerimedo, socio del periodista español y único investigado en el caso. Fue en el marco de un mensaje que el empresario le dejó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien había utilizado su espacio de conferencias conocido como "La Mañanera del Pueblo" para difundir lo sucedido y vincularlo.

"No voy a aceptar lecciones de moralidad de quien llegó al poder en México de la mano del narcotráfico que ha asesinado a más de 200.000 mujeres y hombres inocentes en tu país. No voy a aceptar lecciones de moralidad de quien dice representar un proyecto humanista contrario a una derecha violenta, cuando gobiernas un país donde hay 30.000 asesinatos a daño que quedan impunes por culpa de tu política complaciente y de una justicia corrupta con el narcotráfico", señaló Negre en un mensaje que dedicó a la "narcopresidenta".

Enseguida la cuestionó porque, según su perspectiva, "dedica más minutos en La Mañanera, con todos los recursos del Estado y medios corruptos a su servicio, al presunto intento de feminicidio de Fernando Cerimedo que, a los 30.000 asesinatos a daño y las 135.000 desapariciones relacionadas con los cárteles". La definición del socio del detenido va de la mano de la teoría del autoatentado que desde sectores libertarios sacaron a la luz, para proteger al asesor del presidente Rodrigo Paz.

Al mismo tiempo, Negre se desentendió de quien hasta que estuvo detenido fue conocido de manera pública como socio del periodista español. Según indicó, se trata de "un caso personal" que "afecta única y exclusivamente a él, que no tiene ningún cargo de gestión ni directivo en el medio" que es de su propiedad y del cual es, además, gerente general. En ese sentido, pidió que la Justicia "investigue hasta el final y hasta las últimas consecuencias", mientras que acusó a "la izquierda" de usarlo "para atacar a líderes políticos, empresarios y medios que son responsables de que numerosos países hayan abandonado el comunismo por las ideas de la libertad".

En diciembre de 2025, Javier Negre no tenía problemas en reconocer a Fernando Cerimedo como su socio en La Derecha Diario.

Lo más paradójico de su desvinculación es que el 27 de diciembre de 2025 le había dedicado un posteo en la red social X (ex Twitter) a la mismísima presidenta mexicana, en el cual aparecía junto al detenido y le reconocía su parte en sus emprendimientos. "Celebrando con mi socio Cerimedo un año de victorias electorales y de crecimiento brutal de La Derecha Diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistadas por la derecha y el papel del medio fue fundamental. Le mandamos un saludo a Sheinbaum para que tenga una foto de los dos juntos para su Mañanera", escribió en aquel entonces.

Durante el reciente descargo, Negre responsabilizó a la mandataria por "cualquier cosa" que le pase, en el marco de las "amenazas diarias" que le llegan inclusive a su domicilio. "Sé que mi vida corre peligro", alertó el empresario, quien no se refirió a las acusaciones que hizo Beller en relación a los vínculos de Cerimedo con grupos narcos de Bolivia. A su vez, denunció que desde el Gobierno de México llevan meses ofreciéndole publicidad en su medio.

Un casi encapuchado Fernando Cerimedo en uno de los traslados que efectuó la Policía de Bolivia tras su detención.

"Claudia representa a un partido como Morena, financiado por el narcotráfico, con gobernadores que según la DEA son socios directos de los cárteles. Eres, como dice el presidente (Donald) Trump, una títere de los cárteles", sentenció Negre, quien remarcó que durante el mandato de Sheinbaum "han asesinado a 19 periodistas" y que ya van "más de 120 en los últimos años".

"Quiero ver a mis hijos"

En otro orden, Cerimedo casi que no pudo hablar con la prensa luego de que diferentes medios bolivianos lo llenaran de preguntas en uno de los traslados que atravesó en el marco de la detención. El silencio ocupó una enorme parte del momento en el que resaltaron los llantos acongojados del detenido sobre las únicas dos frases que dejó: "quiero ver a mis hijos" y "no puedo hablar".

El asesor de Paz es el principal implicado en el intento de femicidio y no respondió a diferentes preguntas que le hicieron como: "¿Qué le puede decir al Presidente?", "¿Sabía que estaba embarazada Nadia Beller?", "¿Es consciente de que esta información ha pasado fronteras?", "¿Qué piensa de su carrera?", "¿Es inocente?" y "¿Dónde se encontraba en el momento del ataque?". En ningún momento sacó la cabeza de la capucha que lo cubría ni se animó a mirar a la cara a quienes lo interrogaban.