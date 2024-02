Nepotismo, sueldos millonarios y cargos secretos: uno por uno los familiares y amigos de Javier Milei en su gobierno

El cántico de "la casta tiene miedo" con el que se popularizó el partido La Libertad Avanza (LLA) que llevó a Javier Milei a la Presidencia de la Nación, amenazó con ser una consigna con la que barrer con las burocracias estatales, terminar con los "ñoquis" y la corrupción, aunque en los hechos -y tras casi 60 días de gobierno-, quedó claro que sólo fue una expresión de deseo.

La llegada del hermano de Francisco Adorni, hermano del vocero Manuel Adorni, a una asesoría en el Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri, donde cobrará 2,6 millones de pesos, desnudó la verdad de la milanesa en el manejo del estado por parte de los libertarios: la casta eran ellos.

Karina Milei y Manuel Adorni fueron al Congreso Nacional para presenciar la sesión de la Ley Ómnibus.

La filtración del contrato que se firmó el 30 de enero la hizo el sitio La Política Online. En la publicación se detalló que el salario corresponde a cinco mil Unidades Retributivas mensuales. Esto, de acuerdo al dólar blue, equivale al monto de 2.600.000 pesos. Un sueldo que está demasiado por arriba del promedio y que grafica a la perfección la definición de casta de la que tanto protestaron en el actual oficialismo.

El nepotismo, es decir el hecho de darle trabajo a familiares y amigos, es un tema de discusión histórico en términos de gestión, y un síntoma que se acarrea desde épocas de la monarquía y los cargos hereditarios. Aunque a la hora de la gestión de LLA, no es el único caso el de Adorni. El más emblemático es el de Karina Milei, la hermana del Presidente que antes era tarotista y estudiosa del incomprobable arte de hablar con los perros muertos.

Karina y Javier Milei redactan la carta dirigida la papa Francisco

Lo cierto es que la secretaria general de la Presidencia también es un ejemplo de que la casta era una consigna nada más. Recientemente, su hermano decretó cambios en las áreas ministeriales y le otorgó más poder a ella y a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Se trata de espacios que estaban bajo el control del Secretario de Prensa y Comunicación, Eduardo Serenellini.

El decreto 111/24 en donde se oficializó el cambio, le otorga el rango ministerial a las secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, y establece que la Jefatura de Gabinete puede "administrar y controlar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y aquellas empresas del sector en las que la jurisdicción sea accionista".

Javier Milei criticó a la casta para llegar al poder, mientras que una vez allí colocó a familiares y amigos.

Lo cierto es que Karina salió mucho más beneficiada inclusive del decreto PORQUE que manejará algo que, según la campaña electoral que los dejó en el poder, era algo que se terminaba: la pauta publicitaria estatal. A partir del decreto, su cartera tendrá injerencia "en la planificación, contratación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada y en la coordinación y ejecución de la publicidad oficial de gestión descentralizada".

"Dirigir la planificación, coordinación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada, y coordinar y ejecutar la publicidad oficial de gestión descentralizada; en la formulación, ejecución y control de las políticas de comunicación social y de medios de comunicación social, en particular a la difusión de opciones educativas", son otras de las funciones que tendrá, de acuerdo al 111/24.

Karina Milei y Santiago Caputo, un hombre que quedó bajo su órbita.

Es un hecho que no hacía falta que estos familiares tengan tanto poder para saber cómo funcionaba la lógica de "la casta es el otro". Desde que comenzó el gobierno de Milei, se rodeó de muchos funcionarios que fueron parte de los gobiernos más ajustadores y privatizadores de los últimos años, como el de Carlos Saúl Menem y Mauricio Macri.

Entre ellos, hubo algunos que tuvieron cargos "secretos", en el sentido de que trabajaban abiertamente en la gestión, pero sin ningún puesto establecido preciso. Así fue que en los últimos días blanquearon a Santiago Caputo, sobrino del ministro de Economía, Luis Caputo, y de Nicolás Caputo, mejor amigo de Macri. El hombre del cigarrillo en la boca, que tantas pasiones despertó, fue nombrado como proveedor "de servicios profesionales autónomos", luego de 45 días en los que era uno de los hombres más importantes de la gestión, pero que era un ignoto más en los papeles.

Federico Sturzenegger es el hombre detrás de la Ley Ómnibus.

Otro de los misteriosos cargos ocultos es el del ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger. Justamente, el economista es uno de los principales -el más importante, quizás- "armadores" de la Ley Ómnibus. El rol de armador en vez de redactor, es atribuido a las características que presenta la legislación. El enorme servicio a diferentes grupos de poder económico que salen beneficiados de la medida, debe haber requerido mucha más negociación que presteza para la pluma legislativa.

La pregunta de quién le pagó todo ese trabajo se presenta inevitablemente. La falta de cargo no devela que el hombre viva una situación de pobreza o falta de recursos, pero que no se sepa la verdad acerca de cómo se le retribuye semejante trabajo, despierta las sospechas sobre que son los sectores económicos beneficiados por esta nueva ley, quien le dan su parte al funcionario que no es.