"No dan los tiempos": Milei negó que pueda dolarizar en 2024 y afirmó que el proceso durará un año

La principal promesa económica de la campaña electoral del actual presidente, Javier Milei, fue la dolarización, aunque mientras más se acercaba al tramo final de la disputa por el sillón de Rivadavia, y en los primeros días de su mandato, la medida pareció desinflarse. Ahora el libertario confesó que no se podrá consolidar en 2024 ya que, el proceso de hacerlo, demandará por lo menos un año.

"La dolarización (en rigor, la libre competencia de monedas) es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para luego avanzar en la reforma del sistema financiero y luego al final se liquida. Esa reforma es crear una banca anticorridas, y una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre", reveló el presidente ante Off the record, el newsletter que conduce Iván Schagrodsky.

La moneda norteamericana ya funciona de curso legal en Ecuador y Argentina también se sumaría al grupo.

Ante el pedido del periodista respecto a la confirmación precisa sobre si esta medida se tomará o no, Milei reconoció que "no dan los tiempos" para poder concretarla en lo que queda de 2024. "Si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA recién estaría limpio a final de junio. Adaptar el modelo de sistema financiero puede llevar de piso un año. La única ventaja es que la dimensión del sistema es tan pequeña que podría hacerse más rápido", informó el mandatario.

"Al BCRA lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares. Sin embargo, ello no quiere decir que los individuos usen al dólar como moneda. Por ejemplo un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago. El resultado es una canasta de moneda donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular", explicó sobre cómo funcionaría la operación.

Javier Milei rompe el Banco Central en su película 'Pandenomics'.

En sus respuestas, Milei especificó que lo que se tarde para llegar al objetivo final de la libre competencia, dependerá "de la velocidad a la que lográs mutar el tipo de modelo de sistema financiero". Allí también negó que se le haya planteado al Fondo Monetario Internacional (FMI) la discusión de la dolarización, ya que "no está en agenda" con el organismo multilateral.

El entrevistador consultó respecto a las versiones de ciertos economistas que aseguraron que para dolarizar en este momento se necesitan más dólares que cuando comenzó su gestión, porque la tasa de interés y la devaluación cambiaron el panorama. "Hay que ver qué modelo están mirando porque la realidad es que tengo la base constante (la cual vale USD 7,5 MM) y hemos adquirido dólares por USD 6,5 MM. De hecho, los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje", confesó Milei.

En 2025 Javier Milei podría llegar a dolarizar la economía nacional.

El reportero también le recordó que el mandatario ecuatoriano que dolarizó en ese país, Jamil Mahuad, no pudo terminar su mandato y cayó presionado por la movilización popular. "En rigor, el caso de Ecuador ha sido muy exitoso. Que haya gente deshonesta intelectualmente o ignorante en términos monetarios no quita los logros del caso, aún cuando, desde mi punto de vista, se podía hacer mejor. Es muy berreta que los desatinos fiscales de (Rafael) Correa se los quieran cargar a la dolarización", protestó. "Lo importante es que terminó para siempre con la inflación", agregó.