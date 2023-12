Otra fake news del oficialismo: Adorni mintió sobre el precio de los cuadros de la Quinta de Olivos

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo el viernes por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se dejará de pagar los seguros de los cuadros que adornan la residencia presidencial en la Quinta de Olivos debido a que representan una importante suma de dinero que invierte el Estado de forma innecesaria. El portavoz se animó a decir que los cuadros de Olivos están valuados por miles de dólares que el Gobierno no debería gastar. Y de hecho, dio precisiones: "La quinta de Olivos tiene cuadros que tienen un seguro por el que pagamos 2.600.000 dólares".

Manuel Adorni

"La verdad es que con una Argentina pobre, con 1.300.000 niños indigentes, o sea, con 1.300.000 niños menores de 14 años que no se alimentan como corresponde, resulta absolutamente irracional", dijo Adorni con tono severo durante la conferencia de prensa, para justificar los ajustes que hará el Gobierno para poder llegar al objetivo de déficit cero.

Sin embargo, el periodista está mal informado, ya que no solamente dio una suma en dólares sino que además precisó que era un gasto innecesario para la administración de Javier Milei. Para ser claros, los números reales dicen otra cosa: resulta ser que no se trata de una "cantidad en dólares" que se abona de forma anual, sino de una cotización en la moneda local, es decir, en pesos.

Si se pone en orden de la moneda estadounidense, tampoco equivaldría a la cifra exorbitante que dijo el funcionario, sino que costaría 821 dólares. Según pudo saber el especialista en chequeo de datos, Mauricio Brissio, hay una factura del seguro que fue pagado en Nación Seguro, con una suma exacta de 2.733.611 pesos anuales. Esto quiere decir que la gestión anterior ya pagó ese monto en pesos y que el actual oficialismo ya no tiene que desembolsar.

El descargo de Gabriela Cerruti contra Adorni

Incluso la ex vocera presidencial, Gabriela Cerruti también lo aclaró en sus redes sociales: "El vocero presidencial de La Libertad Avanza dijo que las obras estaban aseguradas en ´dólares´. El seguro de las obras de arte que se debe pagar en la residencia de Olivos como en cualquier otro museo o lugar de resguardo fue de dos millones setecientos mil PESOS ANUAL y ya fue pagado este año", aclaró y remarcó: "Confundió hoy una cifra en pesos con la misma en dólares".

Además, otro dato no menor es que 33 obras que el ex presidente Alberto Fernández seleccionó de la colección perteneciente a Cancillería para decorar la Quinta de Olivos ya fueron retirados del lugar el pasado 7 de diciembre, cuando hizo la mudanza de vuelta a Puerto Madero, para dejarle en condiciones la casa presidencial a Milei, quien al parecer aún no se ha mudado.

El monto real.

Adorni quiso justificar su mentira informando que además de reducir este gasto en la Casa Presidencial, quedarán congelados algunos planes sociales: "Los que tengan la característica de tener intermediarios, por supuesto esto no incluye AUH y otras asignaciones directas que tiene el Estado en virtud de la ayuda social y de proteger a los más vulnerables", enumeró.

"Queremos terminar con el negocio de la pobreza y esa es una decisión del Presidente de la Nación. Insistimos con el protocolo que presentó la Ministra Bullrich en referencia al mantenimiento del orden público. Vamos a hacer cumplir la ley, por supuesto que el protocolo es de jurisdicción", remarcó en su conferencia.

Lo cierto es que los números que dijo tener el portavoz son mentira y fácilmente chequeables, con lo cual, el ajuste sigue siendo pagado por la clase trabajadora y no por "la casta", como lo denomina La Libertad Avanza.