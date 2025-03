Patricia Bullrich rompió con Mauricio Macri y reforzó su alineación con Javier Milei: "Se acabó..."

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, marcó un quiebre definitivo con el ex presidente Mauricio Macri y con su propio pasado en el PRO. En un fuerte cruce en redes sociales, la funcionaria de Javier Milei criticó el manejo de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y la falta de infraestructura para alojar detenidos, en medio de una disputa con el Gobierno porteño. "Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina", disparó Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter), dejando en claro su ruptura política con el ex mandatario.

El posteo de Patricia Bullrich contra los Macri

La ministra también sostuvo que todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, por lo que la Ciudad de Buenos Aires debería hacer lo mismo. Con este mensaje, Bullrich no solo se distancia de Macri, sino que también deja atrás cualquier posibilidad de volver a competir en la Ciudad, su distrito político de siempre. Su alineación con Milei se consolida, reforzando su liderazgo dentro del oficialismo libertario y rompiendo definitivamente con su etapa en el PRO.

La disputa se dio en el contexto del reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien exigió un "plan con un calendario" para el traslado de reclusos a cárceles federales, tras una seguidilla de fugas de presos en comisarías. Mauricio Macri respaldó a su primo y expresó: "Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos".

La publicación de Macri que enfureció a Bullrich

Bullrich no tardó en responder con un duro comunicado del Ministerio de Seguridad, en el que criticó la gestión macrista y los acusó de "no cumplir compromisos". En el texto, la ministra responsabilizó al Gobierno porteño por la falta de infraestructura penitenciaria y recordó que en 2018 la administración de Mauricio Macri firmó un convenio para construir una cárcel en Marcos Paz, obra que según ella fue paralizada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. "Tu primo tiene sobre su escritorio un convenio de transferencia que se puede resolver en pocos días. Al transferir la Policía de la Ciudad en el gobierno del que fuiste Presidente, debías pasar la justicia y los presos. No lo hiciste. Es fácil tener policía y dejar que los ciudadanos de todo el país le sigan pagando los presos a la Ciudad", lanzó Bullrich en su respuesta.

Jorge Macri y Patricia Bullrich

Luego, Bullrich reforzó su posición con un mensaje en redes sociales, acusando a los Macri de "usar la Ciudad de botín" y de no asumir la responsabilidad en la construcción de la infraestructura penitenciaria necesaria. "El resto del país no va a seguir manteniendo a los delincuentes de CABA. Se quedaron con la Policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos", criticó la ministra. De esta manera, se hace cada vez más evidente la fractura dentro del espacio que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019 y marca un punto de no retorno en la relación entre Bullrich y Macri. Mientras la ministra se afianza en el oficialismo de Milei, el PRO enfrenta una reconfiguración en la que la presencia de Macri busca seguir vigente en la oposición.

El descargo completo de Bullrich contra "los Macri"

Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo.

Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve.

Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes.