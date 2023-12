Provocación presidencial: la publicación de Milei antes de la marcha piquetera que caldeó el ambiente

Desde la campaña política que llevó a Javier Milei al sillón de Rivadavia, se advertía la "mano dura" contra los manifestantes. En menos de un mes de gestión, lo que los libertarios llamaban "campaña del miedo", se hizo realidad. Es que con Patricia Bullrich -como ministra de Seguridad- se dio vía libre a un protocolo que va en contra de las manifestaciones sociales, costumbre muy arraigada por el pueblo argentino que sale a la calle en caso de disconformidad política y que, irónicamente, se usó durante la pandemia en las marchas anti-cuarentena en las que participaron cientos de libertarios. De hecho, hasta la ministra las impulsó en sus redes.

Todo parece haber cambiado en Argentina. Muy temprano en la mañana se podía observar que en las estaciones de tren de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparecía un cartel con la inscripción: "El que corta no cobra", haciendo alusión al manifiesto de Bullrich que rezaba que la Policía Federal y las Fuerzas Armadas tomarían parte en la toma del espacio público para frenar las manifestaciones sociales y "limpiarlas".

Pero el mensaje amenazante no quedó solo ahí. Por altoparlantes una voz masculina decía el mismo slogan represivo, pero también alentaba a llamar al 134 para denunciar abusos de poder en los estamentos sindicales: "Si alguien te está obligando a marchar, denuncialo".

Estación Constitución amaneció con estos carteles amenazantes

Lo que nadie imaginó es que el caldeado clima social iba a ser fogoneado por el mismísimo presidente Milei a través de sus redes sociales: "¡Una Argentina distinta! ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!" , publicó el primer mandatario al mismo tiempo que posteaba la foto con los carteles incitando a la denuncia y a la desmovilización sindical.

La respuesta de la gente fue inmediata. Algunos estuvieron con el presidente: "Nunca esperé tanto un piquete como ahora... ES HOY, ES HOY". Hasta pidieron más mano dura: "Solo les pedimos mano firme, los argentinos que queremos una Argentina distinta somos muchos más que estos revoltosos golpistas que no les tiemble la mano, mano firme viva la libertad carajo.

El amenazante mensaje de Milei

Sin embargo, hubo otras personas que también estuvieron en contra y cuestionaron la publicación del jefe de Estado: "¿'Libertad' le llamas a un protocolo anticonstitucional? El derecho a huelga ES UN DERECHO. Si hambreas al pueblo argentino, vamos a salir a las calles esta y mil veces más. Al final vos también eras el plan platita, pero para tus cuatro amigos empresarios".

Otros contestaron parafraseando al ex candidato a presidente Sergio Massa: "Y voy a parafrasear al célebre que dijo ´hasta acá llegaste Milei´... Espero con ansias tu DNU. No te quejes después que no solo te hagan huelga o piquetes los planes. ¡Los ciudadanos de bien también podemos protestar porque nos estas matando!".

Otros cuestionaron las medidas del ministro de Economía Luis Caputo: "O sea ahora están ustedes amenazando y coaccionando a aquellos que quieren marchar para expresarse libremente en caso de que no estén de acuerdo con las medidas que tomaron (que además son totalmente en contra de los trabajadores y cualquier derecho social). Si tan feliz está el pueblo con las medidas como dice Caputo, por qué no lo dejan expresarse... Media ambigua esta libertad para algunxs y no para otros". otros prefirieron la ironía: "Menos mal que no iban a tocar derechos".

Al mismo tiempo, algunos internautas cuestionaron el plan de Milei en el que supuestamente "la casta" pagaría el ajuste: "¿Y la casta para cuando hermano? Me gustaría ver a los legisladores cortando la Avenida porque no les alcanza, eso es lo que estamos esperando, no que sigan con sus privilegios. Ponete las pilas peluca".

Y hubo más: "Por ahora el ajuste lo va a pagar el laburante , 'la casta' entre la que están los políticos se nos ríen en la cara. Y no soy k pero estoy harta de que siempre la variable de ajuste sea el mismo sector, los laburantes y clase media".

Qué dijo la ministra de Capital Humano

Sandra Petovello, flamante ministra de Capital Humano, (ministerio creado por la gestión libertaria) impulsó el protocolo formulado por Bullrich: "Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo", dijo en un comunicado de prensa pregrabado.

Además, apuntó: "Se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de los drones, con las personas que estén cometiendo un delito".

La campaña del miedo la dieron los libertarios: "Tienen la posibilidades de ir a la marcha sin arruinarse la posibilidad de perder el dinero que están recibiendo del Estado, lo que no pueden hacer es tocar la calle, eso se termina, los piquetes en la Argentina se terminan".

El discurso de Petovello se hizo realidad en la jornada del 20 de diciembre de 2023 cuando se vio por a efectivos policiales con cámaras subiendo al transporte público para requisar a quienes viajan y saber si llevan o no material probatorio que los pueda incriminar en una causa penal por manifestarse en contra del gobierno libertario.