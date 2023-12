Que no te la cuenten cambiada: las "denuncias" falsas que difundió el Gobierno y la fake news de LN+

Ayer por la tarde, el Gobierno Nacional informó que se llevaría adelante el protocolo anti piquetes en la marcha programada para el 20 de diciembre y, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que muchas organizaciones piqueteras marcharán incluso por temor a "perder el negocio" de la intermediación entre los planes sociales y sus beneficiarios. Por este motivo, remarcó que los ciudadanos podían llamar al 134 para hacer denuncias sobre las vulneración de sus derechos y que los punteros políticos serían investigados luego de cada llamada.

Hasta el momento, según la Casa de Gobierno, se recibieron aproximadamente 8900 llamadas a la línea 134 por supuestas amenazas de los dirigentes políticos para participar de las movilizaciones y, supuestamente, los motivos más comunes fueron la imposibilidad de negarse por miedo a perder su caudal de dinero.

Unidad Piquetera marchará por las calles

"Todas las organizaciones que convocan a la marcha son las que efectivamente actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario. Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Y por eso los motivos de la marcha es precisamente el temor a perder ese negocio", dijo Adorni en rueda de prensa, y ejemplificó también: "El Polo Obrero maneja una caja de 5.461 millones de pesos, por supuesto siempre extorsionando y maltratando a la gente que necesita los planes y que realmente tiene necesidades".

En este contexto, en La Nación Más, el periodista Luis Novaresio filtró algunas de las llamadas que se hacen a la línea señalada por el vocero de la presidencia y sacó al aire un supuesto diálogo entre una manifestante que denunciaba persecución por parte del Movimiento Evita. Lo curioso aquí se enmarca en dos aristas centrales: la primera es que supuestamente las llamadas son anónimas y confidenciales y la segunda, es que el Movimiento Evita no se sumó a la marcha del 20 de diciembre.

Acercando su teléfono al micrófono, Novaresio reprodujo un audio de una conversación telefónica de una mujer que supuestamente había sido "apurada" por el organismo social dirigido por Emilio Pérsico y apuntó directamente contra Cecilia Narváez: "Dijo que sino asistimos a la marcha hoy nos van a cobrar una multa de 8500 pesos y si no nos da la baja el gobierno, nos la da ella", explicó en el audio.

"Este es el tenor de las denuncias que se están realizando, pero habrá que investigar", dijo el periodista rosarino al hablar de la información que había brindado Adorni más temprano en su conferencia de prensa habitual, en la cual recordó que "se puede hacer la denuncia aquellos que consideren que son o que están siendo extorsionados para ir a la marcha, amenazándolos con no cobrar el plan".

El Movimiento Evita no marcha, UTEP tampoco

Los movimientos sociales que integran a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, casi todos integrados por simpatizantes de Unión por la Patria, no marcharán junto a los piqueteros de izquierda y tampoco participarán en los actos de conmemoración de los 39 muertos hace 23 años durante el estallido en el gobierno de Fernando de la Rúa. El motivo es simple: hace cuatro años que no adhieren y esta no es la excepción.

"Hace más de cuatro años que no hacemos un piquete ¿por qué lo vamos a hacer hoy? Rechazamos el Protocolo Antipiquetes de (Patricia) Bullrich. El derecho a la protesta tiene rango constitucional", informó uno de los dirigentes sociales a Infobae.

Además, del Movimiento Evita, La UTEP de Alejandro Gramajo y el MTE de Juan Grabois tampoco participarán de la movilización y de hecho, fue el propio Grabois fue quien anunció esta medida pese a estar en desacuerdo con el ministro de Economía Luis Caputo: "Ni el partido Patria Grande, ni La Poderosa, ni el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ni la Unión de Trabajadores de la Economía Popular convocaron a la marcha (...) ahí estaremos nosotros y muchos otros, como personas comprometidas con el respeto irrestricto a los valores democráticos, sosteniendo una guardia de derechos", resaltó.

Las más de 4000 denuncias recibidas por el 134 confirman que muchas personas son amenazadas para participar en marchas de la izquierda piquetera.

El derecho a la protesta y a la circulación son compatibles con reglas claras, pero la extorsión es delito!

La Libertad Avanza amenaza por twitter a los ciudadanos

Los dirigentes de LLA advirtieron a través de sus redes sociales que la extorsión es delito y rechazaron los supuestos aprietes que recibieron de la Unidad Piquetera y otros movimientos de Izquierda, además, recordaron que "el que marcha no cobra" y que no habrá vuelta atrás con el protocolo.

"Las miles de denuncias recibidas en la línea 134 confirman que muchas personas son amenazadas para participar en marchas de la izquierda piquetera", indicó la diputada provincial Carolina Píparo en la red social X,quien además sentenció: "El derecho a la protesta y a la circulación son compatibles con reglas claras, pero la extorsión es delito. ¡Se tiene que acabar la esclavitud a la que son sometidos los más vulnerables!".

Por otro lado, el legislador porteño y ex favorito de Milei, Ramiro Marra, también remarcó haber recibido denuncias de amenazas de gente que iba a marchar por miedo: "Tienen miedo de perder su plan social", escribió. "Desde el gobierno decidimos terminar con esto. Los argentinos no vamos a permitir que los gerentes de la pobreza utilicen a los más necesitados para sus fines políticos", sostuvo el político y concluyó: "Se les acabó la joda".