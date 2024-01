Tévez se suma a "Las Fuerzas del Cielo" de Javier Milei: "Este es el camino para cambiar algo"

"¿Cómo ves a la Argentina?", fue la pregunta que disparó un periodista de Súper Mitre Deportivo que llevó a Carlos Tévez, director técnico de Independiente a respaldar sin ninguna careta al presidente Javier Milei.

Que el ex futbolista de Boca y actual Director Técnico se acerque a "Las Fuerzas del Cielo" no es novedad. Durante el gobierno de Mauricio Macri, recibió total apoyo de Tévez que estuvo agradecido siempre por los "favorcitos" económicos que le dio el ex presidente del neoliberalismo.

Carlos Tévez y Mauricio Macri

Con respecto a cómo ve la Argentina, contó que para él es "un momento muy difícil". Reconociendo el panorama, Tévez hizo lo suyo: "Creo que este es el camino para poder cambiar algo".

Además reconoció que "tiene esperanzas" en la gestión de Milei, aunque no lo conozca personalmente: "Pero creo es cuando tenés que dar un batacazo, y tenés que ser duro y fuerte para cambiar algo", expresó.

Las fuerzas del cielo de Milei

No conforme con esto, el humilde chico que vivía en el barrio popular Fuerte Apache dejó atrás sus orígenes y dijo el mismo discurso que sus amigo neoliberales: "Creo que aunque cueste, y sé que mucha gente está sufriendo, ojalá este sea el camino que pueda cambiar algo", expresó sin mucho más detalle.

Las razones por las que Tévez "ama" a la familia Macri

No es ninguna novedad que el jugador de fútbol es un aliado impepinable de Macri. Es que el empresario lo hizo parte de algunos negociados que hicieron que la fortuna de Tévez crezca a niveles insospechados.

Uno de esos negocios fue el de los parques eólicos de donde el futbolista obtuvo nada más y nada menos que el 10% de las acciones de Sideli SA, empresa de la familia Macri.

Mauricio Macri y Carlos Tévez

Cabe aclarar que están siendo investigados por la Justicia por supuestas "negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública"; la idea era construir 6 parques eólicos y dos solares en Argentina.

El oscurantismo en los negocios de Franco Macri los heredó con mucho gusto y placer Mauricio. En el caso de los parques eólicos, obtuvieron seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitaciones públicas lo que hizo que en 2018 ganaran dinero de manera exponencial, más precisamente 70 millones de dólares en solo 12 meses.

Mauricio Macri en uno de los parques eólicos

Actualmente, la causa está en el juzgado que preside Marcelo Martínez de Giorgi. Tras varias medidas truculentas, la causa quedó "en suspenso" y dejaron el informe publicado por la Auditoría General de la Nación (AGN).