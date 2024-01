Tiembla la negociación de la Ley Ómnibus: ¿Dónde se escribió el dictamen final?

La importancia que le dio el presidente Javier Milei a la aprobación del DNU y la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, con amenazas de sus funcionarios a las provincias, tuvo su correlato a la hora del dictamen de mayoría del plenario de comisiones que consiguió La Libertad Avanza (LLA) en la madrugada del miércoles.

Luego de que afirmaron que los llamados diputados "dialoguistas" pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y Hacemos Coalición Federal (HCF), habían firmado una hoja en blanco en el dictamen, en base a las promesas de "sacar y poner cosas" En la ley también conocida como Bases, ahora se corrió una nueva versión que afirma que el proyecto se terminó de escribir en un departamento con los presidentes de bloque, algo que va en contra de la ley. Esta realidad atenta directamente contra la aprobación del proyecto, el cual se ve comprometido plenamente.

Santiago Caputo y Javier Milei.

La información la reveló el sitio La Política Online, quienes también ya habían expuesto las negociaciones espurias que el oficialismo, con Santiago Caputo a la cabeza, realizaba en el Hotel Savoy. "Es la Banelco de Milei", le aseguró al medio "un diputado de los bloques aliados, al tanto de los costados más oscuros de la supuesta firma del dictamen".

La referencia es a la reforma laboral que impulsó el gobierno de Fernando de la Rúa, y que derivó en la renuncia de su vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez. Allí, tras una charla entre el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y el sindicalista Hugo Moyano, el funcionario le habría dicho "para los senadores tengo la Banelco", luego de que el camionero le recordara que no tenían la mayoría en el Senado.

Carlos "Chacho" Álvarez y Fernando de la Rúa

En este caso actual, las sospechas se dispararon por distintas cuestiones. Una de estas fundamental es el apoyo del nuevo bloque tucumano Independencia, una ruptura del peronismo tradicional de tres diputados nacionales relacionados al gobernador local, Osvaldo Jaldo.

Lo cierto es que, tras lograr el dictamen con 55 votos a la 1:39 de la madrugada del miércoles, se habría escrito lo que faltaba del texto, en el departamento del barrio porteño de la Recoleta del secretario del bloque de diputados libertarios, Cristian Caram, un ex sushi que llegó a ser vicepresidente de la Legislatura Porteña y que se fue en un escándalo de nombramientos y sospechas sobre corrupción. El actual LLA, además es el dueño de Madero Tango.

Cristian Caram, dueño de Madero Tango. En su departamento de Recoleta se estarían haciendo las negociaciones por el dictamen de la Ley Ómnibus

Más allá de la vergüenza ajena que significa que, como diputados nacionales, hayan votado un dictamen sin leerlo, lo cierto es que terminar de completarlo por fuera del recinto es un delito. Según la versión, en ese departamento estuvieron Miguel Ángel Pichetto de HCF, Rodrigo de Loredo de la UCR y Cristian Ritondo del PRO, además de un puñado de legisladores elegidos por ellos.

La tarea que tuvieron allí fue la de redactar el nuevo dictamen en tiempo récord, ya que llegó al Congreso recién a las 15 del miércoles, 13 horas después de haber sido firmado. En el medio, según La Política Online, desfilaron los lobbies empresariales que tienen intereses directos en la aprobación de la Ley Ómnibus, quienes tocaron los temas de las "regulaciones claves sobre zonas frías, biocombustibles, retenciones a productos regionales, pesca y otros aspectos importantes de la norma" que fueron cambiando durante el día.

Miguel Ángel Pichetto habría puesto el grito en el cielo al ver en el departamento a Federico Sturzenegger, a quien habría tildado de "tarado".

Consultados por el medio, los presidentes de los bloques negaron que se haya modificado lo ya votado, aunque es evidente que el hecho de no hacerlo en el ámbito institucional que corresponde, esconde voluntariamente algo. Por otro lado, durante la mañana del miércoles, nadie tenía el texto que, puertas adentro, todavía no lo consideran como definitivo, porque son muchos los lobbies que operan para que algunos artículos no caigan.

En el departamento de la Recoleta se encontraba Federico Sturzenegger, algo que casi tira a la basura toda la negociación. "Si está este tarado acá, yo me voy", habría dicho Pichetto, según La Política Online. El legislador tiene años de negociaciones contrarreloj y es un especialista en este tipo de situaciones.

Javier Milei ve cómo peligran las negociaciones para aprobar la Ley Ómnibus.

Según la versión, por el lugar pasaron la macrista Silvia Lospennato y la radical Pamela Verasay, quien fue arrimada por el jefe de bloque cordobés. También afirmaron que "Soledad Carrizo fue convocada y vio algo que no le gustó, porque al final no apareció por el departamento".

Lo cierto es que la versión ya es pública entre las y los diputados nacionales. Sin ir más lejos, desde la Coalición Cívica (CC) que conduce Elisa "Lilita" Carrió, analizaron directamente presentar una denuncia penal por toda la negociación ilegal, a merced de los lobbies de los poderosos del país.

Luis "Toto" Caputo embarró las negociaciones por la Ley Ómnibus con sus tuits amenazantes contra las provincias.

Si algo le faltaba a las negociaciones que revolucionó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, con sus tuits cargados de amenazas de recortes a las provincias en caso de que no se apruebe, era todo este conflicto que está en camino. La necesidad expresa de Milei de aprobar las leyes y la rotunda chance de que estas se caigan por todos la exposición pública de una rosca ilegal, abren un panorama oscuro para el gobierno liberal.