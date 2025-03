Verdú de Correpi liquidó a Arietto por defender a un gatillo fácil que le disparó a quemarropa a una vecina de 32 años

Las escenas del último miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a partir de la brutal represión que desencadenaron las tropas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich y del jefe de Gobierno, Jorge Macri, conmocionaron a la población y dividieron -aún más- a las y los argentinos en relación al gobierno de Javier Milei. Aunque los hechos registrados en las cámaras, demostraron la intencionalidad de criminalizar la protesta y de matar gente, como lo intentaron con el fotoperiodista internado Pablo Grillo, o como casi lo logran con la jubilada Beatriz Bianco de 87 años, apaleada por un efectivo.

Desde el arma que soltó un agente al piso, para después incriminar a los demás, o los videos en donde se ve que dejan los patrulleros abandonados para que la gente los destroce, hasta los tours que hicieron con los más de 100 detenidos en los camiones y patrulleros, con el objetivo de no llegar a ningún lugar y no figurar en ningún listado, las demostraciones de una mayor brutalidad policial y política, son innegables. Ante esta realidad, en diálogo con BigBang , la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, definió que lo que intenta el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es cambiar el régimen, por uno con menos derechos sociales y políticos.

María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)

Además, la abogada liquidó a la legisladora oficialista Florencia Arietto, quien defendió a un policía gatillo fácil en redes, aunque sin confesarlo. "Él es Marco Rosetti, oficial de la Policía Bonaerense preso por disparar un estruendo (ni siquiera fue bala de goma) en una pelea de bandas en una villa de Varela, en la que lo dejaron regalado. Papá de cinco hijos, se quedó sin ingresos. Esto es (Axel) Kicillof", había denunciado la ex Juntos por el Cambio y Frente Renovador.

En ese sentido, Verdú reveló que el héroe de la mujer que hace pocos días definió como un "daño colateral" la agresión que sufrió Grillo, en realidad le disparó a quemarropa a Ruth Noemí Cabral y la dejó meses internada y peleando por su vida. Además, explicó que fue entregado por sus propios compañeros policías que no entendieron lo que había hecho.

El miércoles el Gobierno nacional ejecutó una represión terrible con una rabia policial no vista, por lo menos, en los últimos 20 años. ¿Cómo crees que sigue esta situación?

- Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, cómo va a seguir por parte del Gobierno, lo estamos viendo en cada una de las intervenciones públicas del Presidente, de la ministra de Seguridad, del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de todo el resto. Claramente van por más, porque como venimos caracterizando, estamos frente a un verdadero cambio de régimen con eliminación de todos nuestros derechos, como ocurre en el área social, cultural, del trabajo, de la organización gremial, de todos los aspectos de nuestra vida, niñeces, tercera edad, etcétera, y también de las garantías y de las libertades democráticas con las que hasta ahora, mal que bien, teníamos alguna herramienta para poder defendernos. Por el otro, en la jornada del miércoles se dieron algunos elementos auspiciosos por parte de las muchísimas personas que se movilizaron.

La represión empezó antes incluso que la propia marcha, porque la convocatoria a la concentración era a las 17 y a las 16:15 ya estaban volando los gases y las balas de goma"

La decisión clara tomada por el gobierno previa a la movilización era impedir que se realizara la movilización. Por eso la represión empezó antes incluso que la propia marcha, porque la convocatoria a la concentración era a las 17 y a las 16:15 ya estaban volando los gases y las balas de goma. La idea, evidentemente, al mejor estilo Fernando de la Rúa en 2001, era que mantengan la Plaza vacía, que no dejen que se junten. Y eso le falló. Además, la gente empezó igual a avanzar. La movilización se hizo, fue multitudinaria, pero además no terminó ahí. Porque cuando empezó a circular la cantidad de detenciones que había, 114 en total, se empezó a saber a dónde los iban trasladando a los detenidos.

Pero a la 1:30, Plaza de Mayo estaba repleta de gente. De hecho, para mí que no hubiese salido tan rápido y tan bien la correctísima resolución de la jueza Karina Andrade, si las calles hubieran estado vacías. Eso fue una señal que la magistrada tuvo que ver en cuanto a la legitimidad del reclamo. Porque la gente común, la gente de a pie, no sale a la 1:30 de la mañana a irse caminando desde Almagro hasta Plaza de Mayo para reclamar por una manga de barrabravas.

Claro. Les dicen barrabravas para ensuciarlos, pero son sólo hinchas...

- Hay un dato de la realidad, si hubiera habido barrabravas, la hubiéramos pasado bastante peor, porque por lo general, los barrabravas están del lado de la cana. De hecho sabemos o saben mejor quienes conocen bien el trasfondo, cómo las barras provocan los disturbios cuando les recortaron los adicionales a la Policía y les dicen: "Che, hagan quilombo así nos contratan más la próxima vez".

Más de 100 detenciones arbitrarias tras la movilización de los jubilados del último miércoles.

¿Qué rol cumple la Ley Antimafias acá?

- Llevamos un año tratando de explicar, cuidado, porque este proyecto, hoy convertido en ley, gracias a quienes levantan la mano y votan en el Congreso a cualquier porquería que les pongan adelante, no es una ley para combatir las mafias, el narcotráfico y todo lo demás que te quieren hacer creer, sino que es una herramienta para el control y el disciplinamiento social, para la represión de las organizaciones populares y el derecho la protesta.

Ya no lo tengo que discutir más porque antes de ayer apenas se produjeron las primeras detenciones, salió Bullrich en persona a decir: "Gracias a que hoy tenemos la Ley Antimafias, los voy a tener presos durante 20 años". O sea, era para esto que lo quería. Las mafias están enquistadas en el Estado.

Florencia Arietto, no contenta con definir como "daño colateral" la agresión que sufrió Pablo Grillo, recientemente defendió al policía bonaerense Marco Livio Rossetti "por disparar un estruendo en una pelea de bandas en una villa de Varela". Aunque la historia es algo diferente, ¿no?

- Estoy representando a la familia porque lamentablemente Ruth estuvo tres meses en gravísimo estado en el hospital y ahora que le dieron el alta hace apenas 15 días, pudo incorporarse ella como particular damnificada. Primero fue en un barrio, que no es una villa como dice Arietto, más allá de que si hubiera sido una villa, lo mismo daba. Un barrio de laburantes allí en Florencio Varela, donde los propios vecinos llamaron a la Policía porque había un hombre completamente intoxicado, un fisura del barrio que todo el mundo conoce pero que estaba haciendo lío en la calle, molestando, agrediendo a los vecinos, etcétera.

Era un cartucho de estruendo pero disparado a quemarropa con el cañón del arma en contacto con el cuerpo de esta mujer. Con lo cual le hizo un agujero brutal en la panza de donde en el hospital le sacaron el cartucho"

Cuando cae la Policía, lo hace con un operativo como si fuera a buscar a Pablo Escobar Gaviria. Se resuelve la situación, lo reducen, porque este muchacho se estaba peleando con otros del mismo perfil, digamos. Todo esto mientras los vecinos chusmeaban desde la puerta de sus casas. Finalmente se resuelve la situación, reducen a este tipo molesto, arreglan la cosa con los otros y, cuando se van retirando, pasan frente al domicilio de Ruth, ella se acerca a la puerta para hacer entrar a sus nenas, porque le dio miedo que estuvieran sobre la vereda cuando estaba viniendo toda la tropa marchando.

En ese momento aparece Rossetti con su escopeta larga, de las que tanto disparan postas de estruendo como como postas de goma, y con la punta empieza a empujar a la gente para que se meta dentro de sus casas. Cuando concretamente la empuja a Ruth, esta le dice: "Pará, pará, ahora entro, dejame que traigo a las nenas". Él la vuelve a empujar, y en ese momento dispara. Era un cartucho de estruendo pero disparado a quemarropa con el cañón del arma en contacto con el cuerpo de esta mujer. Con lo cual le hizo un agujero brutal en la panza de donde en el hospital le sacaron el cartucho.

Un remisero que vive al lado sacó su auto y la llevaron corriendo al hospital. Recién ahí en el recorrido se sumó un patrullero que los escoltó, mientras lo que la Policía se ocupaba de hacer era sacar a Rosseti del lugar, porque los vecinos lo querían estrangular. Ese es el héroe de Arietto. Lo cierto es quedó inmediatamente detenido. Los propios policías y jefes del operativo dijeron: "No entendemos lo que hizo este hombre. No sabemos cómo fue que reaccionó así porque no tenía ninguna orden de hacer absolutamente nada y de repente lo vimos disparándole a esta mujer".

La respuesta de María del Carmen Verdú a Florencia Arietto, luego de que la legisladora defendiera a un policía de la Bonaerense gatillo fácil.

Este hombre está detenido desde entonces, ya va por el quinto abogado, se ve que a ninguno le viene bien. Pero pasó algo muy curioso, que volvió a poner el tema en el tapete porque hace unas semanas nos llamaron colegas preguntarnos por el caso porque, por otra causa de estas vinculadas justamente a la criminalidad policial, fueron a allanar la comisaría 3ra de Varela, que es donde este hombre supuestamente estaba cumpliendo su prisión preventiva. Y resulta que en lugar de encontrarlo cuando entran con el allanamiento, en lugar de encontrarlo en la celda, como tiene que estar un preso, lo hallan en la oficina del comisario y con las patas arriba del escritorio, mientras tomaba mate.

¿Cómo es que está en una comisaría después de lo que hizo?

- Si los jueces aplicaran al 100% de la población carcelaria los mismos criterios que usan con policías en materia de prisiones domiciliarias, morigeraciones, preventivas y etcétera, automáticamente quedan vacías las cárceles. Porque el 99% de los policías acusados por hechos gravísimos de gatillo fácil, de muertes bajo custodia, de represiones en movilización, llegan a juicio en libertad. Y continúan en libertad incluso después de la condena. Porque total, como ya tienen otorgada la libertad, no se modifica el estatus.