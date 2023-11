Villarruel calificó a los DDHH como "un curro" y pidió el cierre del museo de la Memoria de la ESMA

El 10 de diciembre, pero de 1983, comenzó por primera vez en la historia argentina un período democrático que hoy, 40 años después, corre serio riesgo de quedar manchado por un grupo que manifiesta y revindica abiertamente el mal que acechó a este suelo durante muchos años.

La Libertad Avanza (LLA), comandada por Javier Milei, tiene indudablemente rasgos antidemocráticos que no busca ni quiere ocultar. El último ejemplo es el candidato a presidente reivindicando sin ponerse colorado a Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica que se ganó el apodo de "Dama de Hierro" tras la guerra de Malvinas por ordenar el uso de la fuerza y dar la orden de hundir al crucero General Belgrano. La guerra dejó un saldo de 649 bajas argentinas y más de mil suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. Solamente el hundimiento del crucero General Belgrano dejó un saldo de 323 víctimas.

A pesar de esto, el "león" comparó aquella guerra con un partido de fútbol y la puso a Thatcher sobre un pedestal de idolatría. Hasta llegó a advertir sentirse "muy identificado" con ella. Lo mismo había ocurrido días atrás con su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien se negó a responder l ser consultada sobre si quiere la liberación de genocidas de la última dictadura cívico militar, aunque tampoco dudó en defender al represor Juan Daniel Amelong.

También días atrás confirmó su vínculo con el fallecido Jorge Rafael Videla. Lo cierto es que Villarruel volvió a hacer de las suyas, aseguró que tendrá un rol "presente" en cuestiones de seguridad y defensa en caso de que el espacio que encabeza el diputado Milei se imponga en el ballotage, y calificó a la política actual de derechos humanos de la actual administración como "un curro". "Un predio como la ESMA, que tiene una 17 hectáreas, podría ser disfrutadas por todo el pueblo argentino. Esas instalaciones, en su momento estaban destinadas a alojar escuelas y es eso lo que más necesitamos", sostuvo la postulante de LLA en una entrevista concedida al canal TN.

De esta manera, la abogada negacionista de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura cívico militar generó una fuerte polémica tras asegurar que en el actual Museo Sitio de la Memoria de la Esma -donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio- "debería volver a funcionar como institución educativa". En ese marco llamó a "tener una visión amplía de los derechos humanos", insistió en que las personas que "murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó" no son victimas y llamó a "revisar" las indemnizaciones que pudieron haber recibido sus familiares.

Frente a esto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corte, expresó a través de las redes sociales que el predio de la ex ESMA fue declarado patrimonio de la humanidad por UNESCO. "Se trata de un espacio de 17 hectáreas que pueden ser recorridos por todxs lxs argentinxs y visitantes de otros países. También en el predio, se puede visitar el Museo de Malvinas y sus muestras, que expresan la historia y memoria colectiva sobre nuestras islas", escribió el funcionario.

En otro tramo de su polémica entrevista, Villarruel "es importante y no ha pasado antes que un vicepresidente tenga el rol de estar presente en estas cuestiones" de seguridad. "Principalmente, en temas de seguridad. Este es un tema que nos preocupa", aseguró la diputada aunque añadió que "no va a ser ministra" ya que los titulares de las carteras de seguridad y defensa en un eventual gobierno de LLA "van a ser otras personas".

En ese sentido, advirtió que entiende "que hay un sector de la sociedad, bastante minoritario por cierto, que le da la espalda al sufrimiento actual del pueblo argentino, que necesita demonizar a alguien y poner sus miedos en otro lado. Por eso hay que terminar con el curro de los derechos humanos", en declaraciones a Radio Mitre, en sintonía con el ex presidente Mauricio Macri, quien en varias oportunidades empleó ese término para referirse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Finalmente durante la noche del lunes, Villarruel también aseguró que la ley que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debería ser sometida a una "discusión" al ser preguntada sobre si la misma debería ser derrocada. "Nosotros (por Milei) somos los dos provida. Tiene que haber una discusión", aseguró.

Sentada en su canal "amigo", en TN, sumó que hoy hay "mujeres que están abortando chicos a termino" pero no dio detalles de dónde obtiene esta información y se limitó a asegurar que actualmente una mujer puede obtener la autorización "solo con alegar problemas de tipo psicológicos".

La Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo estipula que las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (14) de gestación.

Esta mañana, Villarruel también habló de su mirada sobre seguridad, derechos humanos y defensa, y evaluó que "difícilmente el tema del narcotráfico pueda resolverse si los uniformados no están mejor adiestrados y equipados". "Se van a enfrentar (los integrantes de las fuerzas de seguridad) a personas que, a veces, tienen mejor armamento que ellos o que no tienen ningún tipo de purito en matar o morir. No es el objetivo del Estado arriesgar a sus efectivos", afirmó.

Por otro lado, consideró como "un argumento bajo" los cuestionamientos que recibe Milei en relación a supuestos problemas de salud mental que lo aquejan. "Hay un cuestionamiento que me parece gravísimo a la salud mental de Javier Milei. Ese tipo de cuestionamientos se deben dar en un ámbito privado, no en medio de una campaña política, sobre todo habiendo padecido durante años a personas como Cristina Kirchner que tuvo actitudes sumamente desconectadas de la realidad", apuntó.

La diputada por LLA sostuvo que "todo lo que se insinúe en estos tipo de temáticas tiene que ser hecho con sumo respeto" y que es "un argumento bajo", aunque seguidamente aseguró que "hay imágenes que hacen dudar de la salud mental" del candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. "Después de casi dos años de campaña ininterrumpidos, no se ha visto en Milei ningún momento más que la vehemencia o el cansancio natural en cualquier persona", añadió.

Sobre la performance de Milei en el debate que tuvo lugar el domingo desde la Facultad de Derecho, Villarruel criticó que "Massa intentó en todo momento provocarlo, fue muy evidente y agresivo".

En referencia a las supuestas toses que habrían buscado distraer al candidato durante el debate, Villarruel sostuvo que "estaba bastante lejos" del lugar donde aparentemente provenían, por los que no las escuchó. "¿A quién no molestaría (las toses) cuando nos dieron las precisiones de que había que estar en silencio, que no se podía sacar fotos, aplaudir, hablar, no nos podíamos mover hasta en los cortes?", cerró.