Viviana Canosa prendió el ventilador y ensució a Milei: "Es un autoritario, desagradecido y plagiador"

Los famosos "panqueques" -según Alejandro Corbacho, académico del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del CEMA- son aquellas personas que muestran una débil lealtad y son capaces de cambiar de posición, según lo crean o lo vean conveniente", y agrega: "Se les dice panqueques porque se dan vuelta en el aire". De esta manera, el académico definió sin querer a Viviana Canosa, la periodista que creó a Javier Milei y ensalzó a La Libertad Avanza (LLA). Se la vio junto al espacio antes de la campaña, festejando sus actos de locura, riéndose de sus chistes y denigrando a espacios políticos que no coincidían con las ideas libertarias.

Incluso, fue la encargada de instalar en los medios a la diputada electa de Milei, Lilia Lemoine. Sin ir más lejos, en mayo del año pasado había quedado en el centro de la escena luego de elogiar y piropear a la estilista. En aquella oportunidad, Lemoine había sido acusada de promocionar un tratamiento láser para aclarar el color de los ojos que dejó ciegas a varias personas. "Quien me corta el pelo y se encarga de cortarme las patillas es Lilia", aclaraba Milei por aquel entonces.

De esa manera, le daba pie a la conductora para que la invitara a sumarse al piso. "Vení, bombona. Contá, contá. Es una genia", fueron las palabras con las que la presentó, al tiempo que sumó: "Es una diosa". Y como Lilia es una celebridad en el mundo del cosplay, amante de los personajes de Marvel y los comics, el candidato a presidente agregaba: "Yo creo que mi look lo acomoda al look de Wolverine".

La política, sin embargo, puede ser muy fluctuante. Fue la misma Canosa quien, tras la postulación de Sergio Massa como presidente por Unión por la Patria y después de un chismorroteo sobre un posible acercamiento entre Milei y el Frente Renovador, rompió relaciones protocolares con el candidato en su programa en vivo.

Nunca había explicado bien las razones, los motivos, las circunstancias, hasta que llegó el día de gloria: lo hizo durante su programa en LN+ con Luis Novaresio de interlocutor y dejó a todos mudos: "Milei es un autoritario, es un déspota, es una persona poco leal, es una persona desagradecida. A mí las personas desleales y desagradecidas me parecen hasta peor que las mentirosas. Porque el mentiroso ya sé que es mentiroso, Milei es desleal".

Resaltó sin embargo que para nada lo consideraba una "mala persona" y fundamentó: "No lo creo mal tipo, pero tranzó". La periodista que tomó lavandina en plena pandemia fue clara con su línea de pensamiento: "Milei jugó el rol que quería jugar: estar sometido frente a su padre, su creador, que fue Sergio Massa".

Sin dudas, un dardazo al corazón del libertario, pero siguió: "Sentí que le entregó claramente la presidencia, Massa hizo lo que quiso con Milei". Viviana le dio una de cal y una de arena: "Todos sabemos que es un loco, pero expresaba el hartazgo de la sociedad que decía 'basta de los privilegios de la casta´, y resulta que no", explicó.

Casta, casta, casta. La palabra de Milei que conquistó a Viviana pero que terminó siendo un castillito de arena: "El tipo que decía que venía a terminar con la casta, transó con todo eso. Vendieron las candidaturas, a 30, 50 mil dólares, hay gente que compró fueros, hay delincuentes, tipos que defienden a los iraníes. Esa gente es peor que la casta. Hay delincuentes en las listas de Milei", dijo la periodista enumerando las problemáticas.

Hasta reveló detalles inéditos sobre "Pandenomics", el libro lleno de plagios que escribió el libertario. La comedida sale jodida pero al parecer Viviana no lo sabía: confesó que hasta fue "gratis" a presentar el libro pero al llegar a su casa se encontró con miles de comentarios que le informaban que el ejemplar era un tremendo copy-paste: "Plagió hasta a la mina del Fondo Monetario Internacional, fui, usé mi tiempo y mi energía para que después sus seguidores digan de mi cosas muy feas", dijo indignada.

"Son como extraterrestres para mí", atinó a decir cuando contó que le ofrecieron "ser intendenta de La Matanza, primera diputada, primera senadora, hasta jefa de Gobierno de la Ciudad". Una de cal y una de arena... de nuevo: dijo que aunque Milei le parezca un traidor, lo sigue queriendo y que además le echará una manito con el tema de la fiscalización: "Quiero sentir con mi consciencia que voy a hacer un aporte, aunque sea una persona que a mí me falló, que le falló a mucha gente que le creyó".

Todo menos votar en blanco: "Me da mucha pena no ir a votar porque crecí en democracia. Yo no puedo votar con la nariz tapada como hace el kirchnerismo, no podría decir 'voten a Milei'. No soporto tener que elegir entre uno de esos dos. Es horrible. No quiero que gane Massa, claramente, pero no puedo ir a votar a Milei".

Definiciones en pocas palabras

Viviana Canosa no se guardó ni una palabra y para todo tuvo algo para decir. BigBang recopiló algunas de las declaraciones.