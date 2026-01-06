Ángel de Brito quebró a Moria Casán con una sola pregunta: "No sé por qué me agarró este ataque"

Moria Casán, la indiscutida "One" del espectáculo argentino, volvió a sorprender, pero esta vez no fue con su arrolladora personalidad ni con sus filosos comentarios, sino con una muestra de vulnerabilidad que conmovió a todos y a todas. La diva, símbolo de fortaleza y carisma, se quebró en vivo durante una entrevista con Ángel de Brito al hablar sobre su edad y reflexionar sobre su vida.

El momento ocurrió en el programa de streaming Bondi, conducido por De Brito, donde Moria fue invitada para hablar de su presente y su deslumbrante carrera. A punto de cumplir 80 años, el próximo 6 de agosto, el periodista le preguntó cómo se sentía en esta etapa de su vida. La respuesta de Moria fue un instante único que dejó a todos sin palabras.

Moria Casán

"No sé por qué me pasó esto, siempre estoy contenta por cumplir años", confesó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La emoción la invadió por completo y, con su característica honestidad, continuó: "No puedo creer mi resistencia, mi salud. Agradezco total. Me parece maravilloso. Quiero seguir hasta los 200, te juro . No puedo creer tanta vida, tanta... Es muy bueno cumplir. No puedo creer que los cumpla. No sé por qué me agarró este ataque".

La sinceridad de sus palabras dejó al descubierto una faceta más íntima de Moria, quien a lo largo de su carrera demostró ser una mujer aguerrida y empoderada. De Brito, conmovido por el momento, le recordó que llegaba a esta nueva década "bárbara y con salud", algo que Moria agradeció con una sonrisa entre lágrimas.

Hoy, Moria atraviesa un presente brillante. Conduce La mañana con Moria en El Trece, donde despliega todo su carisma y frescura; protagoniza la exitosa obra teatral Cuestión de género, en la que brilla con su talento; y supervisa la producción de la serie sobre su vida para Netflix, un proyecto que promete ser un éxito rotundo. Además, disfruta de un amor maduro y pleno junto a Pato Galmarini, a quien define como un compañero de vida excepcional.

Con una carrera que abarca décadas y un legado imborrable en el mundo del espectáculo argentino, Moria Casán sigue reinventándose y demostrando que la edad es solo un número. Pero incluso las estrellas más rutilantes tienen momentos de introspección y emoción. Este episodio en Bondi recordó que detrás de la figura pública hay una mujer real, agradecida por la vida y consciente de todo lo que construyó.