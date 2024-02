Bruta Cocina rompió el silencio tras el hackeo y la falsa muerte: "Estoy bien, no me llamen"

Una broma de mal gusto y una cuenta hackeada paralizaron no sólo a una familia entera sino a miles de seguidores y fanáticos de un usuario sumamente conocido en Tiktok. El jueves por la tarde, el mensaje que se empezó a divulgar fue que "El Yeti", más conocido como "Bruta cocina", se suicidó sin conocer los motivos ni las razones. Incluso, su pareja realizó un breve comunicado en Instagram confirmando la noticia y horas más tarde se dio a conocer que todo se trató a partir por un hacker.

Leandro Granato, más conocido como "El Yeti".

"Hola soy Miriam pareja de Leandro y mamá de Filipo. Hoy 15 de febrero Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre. Él no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión dejándonos solos para siempre, a mí y su hijo de tan solo dos años", rezaba el posteo hecho en la cuenta principal de Leandro Granato, uno de los tiktokers más importantes de la escena culinaria y reconocido por muchos como "el primo del Dibu" Martínez.

La triste noticia no hizo más que convertir el nombre de "El Yeti", tal y como lo conocen desde la infancia a Leandro por su gran contextura física, en tendencia. "Un día después del día de los enamorados te vas así dejando mi corazón roto, siento bronca, impotencia y angustia pero siempre te voy a AMAR", rezaba la publicación hecha aparentemente por la pareja de Granato. Afortunadamente, todo se trató de un engaño y su hermano salió a asegurar que la cuenta del influencer fue hackeada.

El posteo que recorrió las redes sociales

Vale destacar que muchos creyeron la versión de inmediato por dos motivos: el primero y principal fue que el posteo sobre su muerte fue hecho en la cuenta de Instagram del cocinero donde suma más de 1.2 millones de seguidores; y el segundo, aunque no menos importante, estuvo vinculado a su alejamiento de las redes sociales debido a problemas de salud mental. "Decidí ponerle un punto a mis redes sociales y alejarme por un tiempo", había dicho en diciembre del 2023.

Finalmente, todo se trató de una persona que quiso hackear la cuenta del reconocido tiktoker y quedarse con su más del millón de seguidores. Horas más tarde de esa noticia, fue el mismo cocinero quien lo desmintió por su misma cuenta y aseguró que todo lo inventado ocurrió cuando él se encontraba pescando. La persona que le hizo saber lo que estaba pasando fue su pareja, a quien le enviaron un mensaje confirmando que estaba muerto y esta misma optó por llamarlo.

"Acabo de llegar a mi casa, no pude ni usar el teléfono de la cantidad de mensajes que tengo. Soy Yeti el Bruta Cocina. Estaba pescando y me hackearon la cuenta. Me llamó mi mujer desesperada, estoy bien. Me hackearon solo el Instagram y estoy viendo cómo resolverlo con la gente de mi equipo", aclaró en primera instancia.

Acto seguido, pidió ser cautelosos principalmente por su familia que está detrás de todo esto. "Lo primero que quiero es calmar a mi familia, a mi entorno. Tengo tías grandes, familia grande que no saben y que fueron y les golpearon la puerta y que no creen si fue verdad. Estoy tratando de resolverlo".

Y por último, hizo un pedido en específico para todos aquellos que están intentando comunicarse con él para que cuente el lado de la historia que le tocó vivir. "No me llamen por favor. No me llamen más que yo los voy a ir contactando. Vayan a mi Instagram y pongan que es falso. No denuncien la cuenta, es lo único que les pido, porque la vamos a recuperar".

El Yeti realizó un breve descargo en su Instagram aclarando que se encuentra "bien".

Aquel mensaje totalmente positivo y con fe de recuperar su cuenta en la que tiene 1.2 millones de seguidores se hizo totalmente realidad, porque en la madrugada del viernes posteó una historia la cual luego la hizo publicación. "Soy el yeti, estoy bien. Una de las noches más estresantes de mi vida, tengo que procesar todo esto que me pasó. Si estoy mejor a la noche subo video. Gracias a todos los que me ayudaron y a los que difundieron", escribió.