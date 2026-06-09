Cami Mayan imitó a Shakira luego de que Ailén Cova se baje del documental de mujeres de "La Scaloneta"

Las repercusiones tras la renuncia de la esposa de Alexis Mac Allister, Ailén Cova, de participar del documental Muchachas, que protagonizarán las parejas de los futbolistas de la actual Selección Argentina, crecieron luego de que Cami Mayan, la ex del mediocampista, saliera con una versión propia de Pa' Tipos Como Tú, la canción que Shakira lanzó tras separarse de Gerard Piqué. Las versiones extraoficiales aseguraron que la decisión de no participar en el audiovisual de Telefe fueron por miedo a una represalia del fandom de la actual Luzu TV.

"Un poco ya me cansó que me bardeen, que critiquen cómo soy. Tantas veces me comí el garrón y ahora ando necesitando sacar mi mejor versión", cantó Mayan en el cover del tema de la colombiana. En otro tramo también dejó un mensaje no tan críptico en relación a la ausencia de la pareja de su ex en el documental: "Entendí que no es culpa mía que me critiquen, soy la amiga de las girls perdón que los ubique".

La referencia es al vínculo que Mayan sostuvo con muchas de las parejas de los jugadores de "La Scaloneta", quienes la sostuvieron tras el reemplazo de ella que hizo Mac Allister cuando comenzó a salir con Cova, actual madre de un hijo de él. "Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta, la Dyson en venta, pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura, elijo antes mi pollera de bolsa de basura", expresó la influencer de moda en la canción.

Consultada sobre el documental por un móvil de América TV, Mayan soltó con gracia de que nunca fue convocada porque "antes del mundial no era tan relevante". Cuando le preguntaron en puntual por la decisión de Cova de no aparecer, que según las versiones se debe a una posible venganza de su fandom, la influencer no pudo ampliar mucho y hasta cuestionó que le pregunten a ella por una decisión de la cual no tuvo nada que ver.

"Siento que por qué estoy hablando de esto, ¿por qué estoy dando la cara yo? Nombraste a cuatro personas y ninguna era yo. No entiendo por qué tengo que estar dando la cara por otra persona. Siento que para el resto es incómodo, que para mí es incómodo porque no tengo nada que decirte", consideró Mayan.

"Cada vez que me replanteo si hacer o no algo, cuando no estoy segura y me hago la pregunta de si hacerlo o no digo: ¿yo hice algo malo? ¿Le estoy haciendo algo malo a alguien con esto? No, entonces no tengo por qué dejar de hacerlo", explicó en relación a cómo actúa respecto a su pasado y al noviazgo que mantuvo con Mac Allister.