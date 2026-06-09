Iliana Calabró, del entretenimiento al compromiso social: busca informar, emocionar y generar conciencia

Hay proyectos que llegan cuando una ya no tiene nada que demostrar. Después de décadas frente a las cámaras, de reinventarse una y otra vez y de atravesar distintos formatos televisivos, Iliana Calabró vuelve a ponerse al frente de un ciclo propio. Lo hace con la misma energía que la acompañó durante toda su carrera, pero con una mirada distinta, más reflexiva, más comprometida y con la intención de encontrar algo de luz incluso en los temas más difíciles.

En la previa del estreno de Iluminadas, el nuevo magazine de la Televisión Pública que debutó este lunes 8 de junio y se emite de lunes a viernes a las 17.30, Iliana habló con BigBang sobre sus expectativas, los temas que la movilizan, la presión del rating y los desafíos que todavía sueña cumplir.

Iliana habló con BigBang sobre su presente a puro éxito

Sin embargo, aseguró que la tranquilidad aparece al pensar en el equipo que la acompañará cada tarde: "Ansiosa pero tranquila, porque la verdad siento que es un grupo muy interesante de mujeres, que tienen mucho para aportar, y hay más allá de estar muy ilusionadas por darle forma a esta propuesta, creo que están con muchas ganas y con la misma ansiedad mía para poder dar sus aportes a cada tema que tenga que ver con la actualidad".

El espíritu del programa, según detalló, será abordar la agenda diaria desde una perspectiva diferente: "La idea es tratar los temas desde otra mirada, desde una mirada que a veces nos quedamos solamente con el lado oscuro, por esta cosa natural que se da con la tristeza, sino de qué manera, por más triste que sea, poder tomar alguna precaución para que no vuelva a pasar, poder tomar las medidas preventivas en lo que refiere a la salud, y buscar el otro lado, ponerle luz por más oscuro que sea la noticia o la realidad".

Iliana habló conducirá Iluminadas

Entre los asuntos que más le interesan debatir aparece uno que la conmueve especialmente: la violencia de género. "La verdad que todos me resultan interesantes, obviamente que el tema de la violencia de género que está en estos días nuevamente, pero lamentablemente es como que duerme y se enciende cuando sabemos de casos drásticos o terribles que se dan. Entonces me veo que no se avanza demasiado".

En ese sentido, planteó cuestionamientos sobre las políticas de prevención y el tratamiento de los agresores. "Todavía hablando acerca de los violadores... que 90% son reincidentes, en es como que la mayoría son reincidentes porque ya es algo que viene intrínseco. Entonces, ¿por qué no se toman medidas, del registro de los violadores? O sea, ¿por qué dejamos pasar? ¿Quién deja pasar? Y esto se da mucho".

Para Calabró, la repetición de estos casos genera una sensación de frustración social. "Es reiterativo, como que yo supongo que toda aquella gente que informa hace años, ya debe estar como saturada de volver sobre lo mismo. ¿Por qué no se argumenta algo para poder subsanar en determinada medida que esto no vuelva a pasar?".

El equipo de mujeres que acompaña a Iliana Calabró

La conductora también apeló a las experiencias que recoge durante sus viajes por el país para reflexionar sobre las señales que muchas veces pasan inadvertidas: "Entonces, este tipo de cosas que creo que mancomunadamente y concientizando cada uno desde su lugar puede ayudar. Pero más que dentro de lo macabro que lamentablemente está y que a veces es ese morbo que te lleva a ver esto y de este caso puntual, hay muchísimos otros casos que se pueden tomar a tiempo, muchísimos".

"Yo que recorro el país y que hablo con la gente, esto se sabe. Y si lo sé yo, que soy una visitante, que me tomo un café con alguien de, por decirte, Villa María, y me entero, o por decirte esas localidades perdidas, fijate que no puede ser que ese entorno cercano no sepa, y cómo ayudarlo y cómo acompañarlo", agregó.

Bajo esa premisa nació el nombre del ciclo: "La idea del programa es poder iluminar, entre comillas, a todos aquellos que por ahí saben que no se animan, cómo acercarnos, el cómo acompañar a las posibles víctimas para que no lo sean".

Iliana habló conducirá Iluminadas

Cuando se le preguntó qué le gustaría que encontrara el público al encender la televisión cada tarde, la conductora habló de una propuesta que busca aportar herramientas más que opiniones: "Sí, es una mirada altruista, constructiva, de la realidad. Yo soy así como todo en la vida que es un yin yang, entonces, poder a esa parte que necesita esclarecerla, acercarla, tratarla, pero desde herramientas".

Y profundizó: "Al menos para que cada uno, desde su lugar, ponga ese granito de arena. Y esto me parece que con este equipo de profesionales y como lo encaramos, puede llevar a algunos temas un dejo de luz, a algunas casas, algunos hogares, algunas madres, algunas amigas, algunas maestras, algunos maestros, amigos".

Aunque reconoce que muchas problemáticas afectan especialmente a las mujeres, aclaró que la intención es ampliar el debate a toda la sociedad: "No es que es una visión femenina, obviamente, de los temas que más impactan en el universo femenino, pero que son comunes a todos. O esa visión nuestra en un entorno, en un país, en una cultura machista".

Durante la charla también mencionó ejemplos cotidianos que reflejan las presiones sociales actuales: "Es más, en una reunión hablamos el otro día de la cantidad de cremas que se ponen las chicas, que consumen por una sociedad consumista. Que van al barrio chino y compran las cremas, se las ponen y se las recomiendan entre ellas, que qué crema necesitás a los 8 años. Necesitas alimentarte bien, darle los elementos".

Respecto a la competencia por el rating, Calabró aseguró que encara el desafío desde otro lugar: "Lo voy a disfrutar como, entre comillas, servicio. Yo soy muy televidente, soy una generación televidente todavía. Nuestra generación es televidente".

"Y lo que hago pensando ¿y qué le falta? Sí, me gusta, pero ¿qué le falta? Y a veces, por ejemplo, saber qué son los temas que tenés que sí o sí saber del día. Todos los días te vas a enterar los cinco temas más importantes que no podés no conocer, no podés desconocer, tenés que estar informada", explicó.

Sobre lo que el público descubrirá de ella en esta nueva etapa, sostuvo que buscará mostrar una faceta más comprometida: "Voy a tratar de demostrar que soy comprometida. Soy una mujer que trabaja, que por ahí eligió un trabajo no tan convencional, pero que trabaja, que atiende a su familia, que cuida de lo suyo, que se preocupa por ese entorno que tiene, desde mis orígenes, que los llevo muy presentes"

Iliana Calabró

.Si bien evita identificarse con espacios políticos específicos, remarcó que existen causas que la interpelan profundamente: "No soy muy partidista, porque tengo miedo a todas las cosas que puedan surgir en ese fervor de defender una causa".

"Siempre hay oportunistas, y eso muchas veces sí voy con una obligación moral con aquello que me preocupa y me ocupo, pero me pasa que muchas veces estos movimientos terminan en algún punto distorsionándose por la presión de otros intereses que tienen que ver más con lo personal que con el colectivo", reflexionó.

A los 59 años y con una extensa carrera detrás, Iliana aseguró que todavía quedan muchos sueños por delante. Ante la pregunta sobre qué le falta hacer, respondió sin dudar: "Siempre quedan cantidad de cosas pendientes. O sea, hay que tener muchos proyectos todavía".

Y cerró con una definición que resume su presente profesional y personal: "Hay algunos proyectos que por ahí en este momento ni se me pasan por la cabeza y que después te entusiasma. Y la vida te sorprende con más de lo que uno espera a veces. A mí me sorprendió con mucho más. Así que no hay que ponerse techo, hay que ponerse objetivos a corto, mediano y largo plazo".

Iliana Calabró aseguró que todavía quedan muchos sueños por delante

"El tiempo son los tiempos de Dios, no son los de uno", dijo la mediática y siguió: "De hecho, ahora yo tengo un nieto que necesito ver, que me espera, que lamentablemente no puedo viajar con todos estos compromisos, pero son un montón de cosas que se me dieron juntas y que, sabiendo que estoy en este lugar, las tengo que llevar adelante, porque toda mi vida me preparé y trabajé para que esto me pase".

Con la experiencia de quien atravesó distintas etapas de la televisión argentina y la convicción de que todavía quedan desafíos por delante, Iliana Calabró se prepara para abrir una nueva ventana en la pantalla pública. Lejos de buscar únicamente entretener, apuesta a generar conversaciones, brindar herramientas y poner el foco en aquellas historias que muchas veces quedan opacadas por el vértigo de la agenda diaria.