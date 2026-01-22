Con pocas palabras, Wanda destruyó el ego de Icardi y le recordó lo peor de la China Suárez

La novela sin fin entre Wanda Nara y Mauro Icardi no parece tener ni límites ni fin. Lo que comenzó como una supuesta reconciliación o, al menos, un intento de diálogo entre la expareja, derivó en una guerra mediática que incluyó a la nueva novia del futbolista, la China Suárez y hasta... sus olores.

Todo estalló nuevamente cuando el delantero del Galatasaray publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram, negando rotundamente las afirmaciones de Wanda sobre una etapa de comunicación entre ellos. En su posteo, Icardi no solo desmintió los chats que Wanda había compartido, sino que también aseguró que su actual pareja tiene "un exquisito olor a perfume", en lo que parece ser un dardo directo a las declaraciones pasadas de su exesposa sobre la China.

Wanda Nara fue sin dudas la protagonista de grandes titulares de escándalo a lo largo del 2025

Pero si alguien sabe cómo responder con contundencia, esa es Wanda. La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity no tardó en recoger el guante y lanzó una respuesta que dejó a todos boquiabiertos.

En sus historias de Instagram, Wanda comenzó con una ironía cargada de reproches: "Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme".

La respuesta demasiado irónica de Wanda Nara

La respuesta no se quedó ahí. En referencia a las palabras de Icardi donde afirmó que "no son familia", Wanda fue tajante: "Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike , etc.; y ahora tu imagen se cayó a pedazos".

La empresaria también aprovechó para deslizar un golpe contundente sobre las responsabilidades económicas: "Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, porque no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas".

Mauro Icardi