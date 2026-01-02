Emilia Mernes y Duki arrancaron el 2026 entre besos, planes matrimoniales y una frase que hizo estallar las redes

Con rumores de separación siembre rodeando sobre ellos, Emilia Mernes y Duki aparecieron en pleno festejo de Año Nuevo y los usuarios no dejaron pasar una sola palabra.

La pareja decidió pasar los últimos días del 2025 en la nieve y viajó a Breckenridge, un pueblo de Estados Unidos. A través de sus redes sociales sociales mostraron algunos momentos, entre abrigos y besos, que no pasaron desapercibidos.

Emilia Mernes y Duki en el festejo de Año Nuevo

Por su parte, la cantante publicó un carrete en Instagram donde posó con amigas y presumió su look de Año Nuevo: un conjunto de campera y pollera completamente blancos y una media fina negra que le dio el toque final. " 2026 estamos listos ", escribió Emilia.

Si bien hay quienes destacan la complicidad y el romanticismo de la pareja, el momento viral de la noche fue entre copas y algunos chistes... pero también sobre algunos deseo de agrandar la familia: " Se viene el pibe ", gritó Duki en un video difundido por su novia.

Los fanáticos de los artistas se volvieron locos al escuchar que su ídolo tiene planes de paternar y abrió una incógnita: ¿se viene el primogénito en este 2026? Al mismo tiempo, no faltaron los que insistieron en que la expresión no era más que un juego propio del vínculo cercano entre ambos, sin intención de anunciar un hecho concreto.

Sin dudas, la pareja de Emilia Mernes y Duki da que hablar y si bien, a menudo, son protagonistas de titulares vinculados a separación o infidelidades, ellos demostraron que están en su mejor momentos y enfocados en un futuro juntos. Así la cantante, compartió un TikTok con la clásica frase: "¿Y el anillo para cuándo?", mientras señalaba el dedo anular.

El trapero no se asusta cuando su novia habla del casamiento, y por el contrario respondió con un gesto que generó diversas reacciones, y posteriormente, en publicaciones, dedicó a Mernes mensajes como: "La última Navidad te di mi corazón, turra, qué lindo te queda el blanco" o "Me gusta cómo te queda el vestido blanco", dando a entender que falta muy poco para que los tortolitos fortalezcan la relación con un "Si, quiero" en el altar.