Emilia Mernes y sus actitudes secretas que terminaron por romper a María Becerra: "Le dio un ataque de nervios"

El mundo de las divas pop argentinas está en shock tras los secretos revelados sobre el conflicto entre Emilia Mernes y María Becerra, dos de las estrellas más importantes de la música nacional. Fue Ángel de Brito quien terminó de ventilar que la relación entre ambas habría llegado a un punto de no retorno debido a una serie de actitudes polémicas por parte de Emilia.

En su programa Bondi Live, De Brito tiró varias bombas que dejaron a todos sin palabras: "De primerísima fuente, una estrella de la música me cuenta que Emilia Mernes y su equipo de trabajo reservaban fechas que no iban a usar en el Estadio de River Plate para que María Becerra no tenga esas fechas disponibles, este es el problema puntual entre ellas". dijo explosivo.

Emilia Mernes

Pero eso no fue todo. El conductor detalló la estrategia que habría utilizado Emilia para bloquear a su colega: "Es decir que, por ejemplo, Emilia reservaba todo enero, sabiendo que no iba a hacer shows, para que los demás no lo pudieran usar. Me lo dicen desde las altas cumbres de información".

Esta maniobra causó un gran impacto en María, especialmente en un momento crucial de su carrera: "A María le dio un ataque de nervios antes de salir a su primer River por todas las trabas que le ponía esta chica", agregó el periodista.

"Arpía"



Porque Emilia Mernes reservaba fechas en el Estadio River Plate que no iba a usar solo para impedir que Maria reserve fechas ahí. pic.twitter.com/EuIhfBR5Qk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 20, 2026

Como si esto fuera poco, el distanciamiento entre ambas ya no se limita a lo profesional: "A Emilia la bloquearon todos de sus celulares, no solo la dejaron de seguir en Instagram, sino que la bloquearon de WhatsApp también", aseguró De Brito, dejando en claro que la relación está completamente rota.

Pero el escándalo no termina ahí... ¡hay más! Según Ángel, las actitudes de Emilia también generaron malestar entre otras personas del ambiente artístico: "No saluda a nadie, se cree Beyoncé", disparó sin filtros.

María Becerra

Y para ilustrar su punto, relató una anécdota que dejó a todos atónitos: "Hace tiempo me llegó que una vez Emilia compartió vuelo en primera clase con un señor y su hija, todos de alta clase", empezó el periodista y siguió: "Adelante y atrás del asiento de Emilia estaban sentados sus guardaespaldas. Cuando el hombre se paró para que su nena de siete años saludara a Emilia, los guardaespaldas le frenaron el paso y ella se dio vuelta, los miró y no dijo nada", concluyó.