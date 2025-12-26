Cinthia Fernández se casa: cómo será la boda con Roberto Castillo y la inesperada propuesta que la descolocó

Cinthia Fernández volvió a apostar al amor con Roberto Castillo luego de algunos años sola o con parejas que no la valoraron lo suficiente. Sin embargo, el destino tenía preparado una propuesta de matrimonio y una boda de ensueños que según contó en el programa de Moria Casán sucederá en 2026.

El compromiso se dio durante unas vacaciones en las playas de México en 2024, donde viajaron junto a las hijas de Fernández. Allí, en un ambiente familiar y lejos de la exposición mediática, el abogado decidió proponerle casamiento: "Tuvimos un viaje con la familia, con las chicas, yo sentí que quería hacerlo y lo hice. Escuché que mucha gente hablaba sobre los tiempos, pero yo creo que cada uno hace las cosas cuando lo siente. Hasta ella se sorprendió", contó él.

Roberto Castillo aprovechó un viaje a la playa para pedirle casamiento a Cinthia Fernández

Por su parte, Fernández recordó el momento de la propuesta. Contó que Castillo le había propuesto dar un paseo solos luego de varios días juntos con sus hijas: "La verdad es que no la vi venir porque al principio él me disimuló que la sorpresa era una cena en la playa", aseguró la panelista sobre ese instante tan especial.

Según contó la influencer, organizarán dos festejos: una íntima y otra gran fiesta para familiares y amigos . También expresó su deseo de casarse por Iglesia, aunque bromeó sobre un clásico dilema de las bodas: "No sé si voy a invitar a todos", comentario que generó risas en el programa y abrió la puerta a los clásicos debates sobre quiénes entran en la lista de invitados.

Cinthia Fernández confesó que desea casarse de blanco y por iglesia

Más allá de que ambos tienen hijos de relaciones anteriores, ninguno casó por iglesia, por lo que este paso representa un anhelo compartido. En este contexto, Cinthia Fernández destacó el carácter especial de la celebración, que combinará la intimidad del momento inicial con la alegría de una gran fiesta junto al círculo más cercano.