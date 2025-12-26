Una infancia al volante y las redes como vidriera: el video de la hija de El Polaco manejando en la ruta con 12 años

En medio de la calma navideña, una historia de Instagram bastó para encender una tormenta. Valeria Aquino, ex pareja de Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, publicó un video en el que se ve a Alma Cwirkaluk, su hija de apenas 12 años, manejando una camioneta por un camino rural. La escena, lejos de quedar en la intimidad familiar, fue acompañada por una frase que actuó como detonante: "Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar". Las imágenes se viralizaron de inmediato y abrieron un debate áspero, atravesado por la legalidad, la crianza y el uso de las redes sociales como escenario permanente.

Mientras algunos usuarios relativizaron la situación al tratarse de una zona de campo, otros pusieron el foco en lo central: una menor de edad al volante y una madre que decide hacerlo público. El tema llegó rápidamente a la televisión. En Puro Show, revelaron que el padre de la nena no estaba al tanto del video y que la situación lo había tomado por sorpresa. Consultado al aire, El Polaco fue tajante: "No vi nada, pasó Navidad con su mamá. Háblenle a la madre; me estoy enterando ahora".

El conductor Matías Vázquez sintetizó el momento con una frase que graficó el clima: "Está en shock". Lejos de calmarse, la polémica creció. En redes sociales, la cuenta de Sálvese quien pueda, ciclo que conduce Yanina Latorre, reaccionó con ironía: "¿12 años y maneja? Ok...", frase que condensó el desconcierto de miles de usuarios. También apareció la voz de Barby Silenzi, actual pareja del cantante, quien eligió no involucrarse en el conflicto: "Yo no me meto en eso", respondió.

Las críticas más duras apuntaron no solo al hecho en sí, sino a la decisión de exponerlo. "Lo peor es que la madre lo sube como si fuera una genia como madre, para ayudarla a crecer. Parece que no conoce las leyes y la pibita es una pibita que no tiene edad para estar en el volante y menos subirlo a las redes, ojalá le suspendan la licencia", escribió un usuario. Otro fue directo: "Una infracción gravísima y confirmada por parte de la madre....".

Del otro lado, aparecieron voces que defendieron la práctica desde una lógica cultural ligada al interior del país: "Aprendí con mi viejo a manejar a los 10 años (en camioneta y en un camino alternativo desierto)... Cuando se hace con conciencia y los cuidados debidos no considero que esté mal", opinó un usuario. "En los pueblos TODOS aprenden a manejar a esa edad", agregó otro, relativizando el peligro. Sin embargo, más allá de las costumbres o experiencias personales, el caso dejó expuesta una discusión más profunda y contemporánea: los límites de la crianza cuando la validación llega a través de un posteo, y el riesgo de convertir a los hijos en contenido. En tiempos donde todo se graba y se comparte, la escena de una nena al volante no solo abrió un debate legal, sino también ético.