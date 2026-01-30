Horacio Pagani y Diego Leuco se trenzaron en un baile de egos machistas: "Mi viejo era..."

A veces, la camaradería peneana sale mal. La televisión no tardó en prenderse fuego tras las -mínimamente- desafortunadas declaraciones de Horacio Pagani en Bendita, donde el vetusto periodista deportivo dejó en claro su postura retrógrada respecto al rol de las mujeres en el fútbol.

Pagani afirmó sin tapujos: "El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!". Este comentario, cargado de prejuicios y sin sustento, fue lo que desató la batahola contra Pagani que no se cansa de hacer el mismo personaje año tras año en la pantalla de El Nueve.

Horacio Pagani vs. Diego Leuco

El debate se picó aún más cuando Estefi Berardi, también presente en el programa, propuso fomentar la participación de mujeres como relatoras deportivas. En lugar de sumarse a una discusión constructiva, Pagani optó por la ironía: "Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres", dijo dejando claro que no daría un paso atrás.

Claro que muchos aprovecharon la volteada. Fue Diego Leuco quien señaló que el problema radica en la idolatría que se le ha dado a Pagani a lo largo de los años. "Él siempre fue así. Era el jefe de mi papá en el diario Clarín y me contó que ahí se elegía los mejores viajes y los premios todos", denunció Leuco, sin cuestionar demasiado el gesto machirulo del otro periodista.

No puedo permitir que cualquier perejil me falte el respeto @diegoleuco pic.twitter.com/S3432reVjJ — Horacio Pagani (@SoyPaganiok) January 30, 2026

El escándalo se trasladó a las redes sociales cuando Pagani no tardó en responder con un descargo lleno de enojo: "Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar ", expresó, refiriéndose a las palabras de Leuco. Sin embargo, lejos de reflexionar sobre sus dichos machistas, se centró en defender su trayectoria profesional y desmentir las acusaciones sobre su trabajo en Clarín.

Lo que Pagani parece no entender es que su discurso perpetúa estereotipos dañinos en un contexto en el que la ultraderecha gana terreno día a día y donde los discursos "antifeministas" y "antiwoke" se dan con orgullo, en prime time y están también en boca de autoridades como el mismísimo Jefe de Estado, Javier Milei.

Javier Milei

En cualquier caso, Morena Beltrán es sobre quien hay que posar la mirada. Se destaca por su profesionalismo y conocimiento sumado a su talento y trabajo son prueba de que las mujeres tienen un lugar legítimo y merecido en el ámbito deportivo así como tantas otras mujeres como Ayelén Pujol, Luciana Rubisnka, Ángela Lerena, Natu Maderna, Lola del Carril, Sofía Martínez, Alina Moine, todas sus contemporáneas y las que vendrán.