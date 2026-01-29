TikTok, corazones y likes: Juanita Tinelli y Tomás Mazza, el romance después de la tormenta mediática

Juanita Tinelli parece haber pasado página. Tras semanas turbulentas en el clan familiar -con denuncias, versiones cruzadas y un fuerte impacto emocional- la hija menor de Marcelo Tinelli volvió al centro de la escena, esta vez por una historia que mezcla romance, redes sociales y fanáticos atentos a cada movimiento. El protagonista inesperado: Tomás Mazza, influencer, streamer, boxeador amateur y referente del fitness digital.

El ida y vuelta entre Juana Tinelli y Tomás Mazza

Las primeras sospechas no surgieron de una foto robada ni de una salida nocturna, sino del lugar donde hoy nacen casi todas las historias de amor mediáticas: TikTok. En uno de los últimos videos que subió Juanita, Mazza comentó: "Hola mi amor. Qué linda estás". El detalle que no pasó desapercibido fue que ese comentario acumuló más "me gusta" que el propio video. La respuesta de ella no se hizo esperar y fue igual de elocuente: "Hola mi vida".

Con eso alcanzó para que los seguidores empezaran a atar cabos, pero la confirmación llegó desde la televisión. En LAM, Carolina Molinari fue la encargada de ponerle palabras a lo que muchos ya intuían y hasta sugerían. "Hablé con parte del entorno de él y de ella, de ambos. Me confirman que tienen una relación que es más que amistad", aseguró la panelista, sin que ninguno de los protagonistas salga a desmentirlo.

Juanita viene de atravesar uno de los momentos más complejos de su vida pública y privada. En noviembre pasado, Yanina Latorre reveló al aire detalles de la charla entre Marcelo Tinelli y su hija luego del escándalo por las amenazas de muerte. "Marcelo está muy caído, está muy preocupado por Juana", contó la panelista, y desmintió versiones que hablaban de un llamado violento. Según relató, Juanita se comunicó con su padre para pedirle disculpas tras haber sufrido un ataque de pánico.

Tomás Mazza

En ese escenario de tensiones familiares y distanciamientos con sus hermanas, la aparición de un nuevo vínculo sentimental parece funcionar como un refugio emocional. Y no con cualquiera. Tomás Mazza es una de las figuras más visibles de la nueva generación digital argentina. Con millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, construyó su popularidad combinando rutinas de entrenamiento, consejos de vida saludable, humor y una fuerte cercanía con su comunidad. Además, Mazza amplió su exposición mediática al subirse al ring. Participó en eventos masivos como Párense de Manos y La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, donde enfrentó a figuras internacionales del streaming. Aunque los resultados deportivos no siempre lo acompañaron, su carisma lo mantuvo en el centro de la conversación.