Julia Calvo y el desafío de hacer Misery desde sus propias impresiones: "No vi la película"

Cuando Julia Calvo fue seleccionada por Manuel González Gil para protagonizar la obra Misery junto a Juan Gil Navarro, la cual se estrenará este 18 de junio en el teatro Metropolitan de avenida Corrientes 1343, entendió que tenía que cumplir con un pendiente que evitó muchos años por no ser adepta al cine de terror: ver la película de 1990 basada en la novela de Stephen King, que contó con una inolvidable Kathy Bates al frente junto a James Caan. Aunque cuando quiso hacerlo se encontró con un no rotundo del director, que prefirió confiar en las impresiones de la actriz.

Ahora, tras meses de ensayos y a pocos días del estreno, el mismo hombre que trajo a la Argentina esta puesta de William Goldman a fines de los 90, con la recordada interpretación de Alicia Bruzzo y Rodolfo Bebán, confirmó que no se había equivocado, cuando le aseguró a Calvo que había entendido "perfectamente el personaje" que le tocó asumir. La impronta, más allá de las influencias que pudieran existir, en ese sentido, será completamente original.

Manuel González Gil vuelve a traer Misery a la Argentina, con las interpretaciones de Julia Calvo y Juan Gil Navarro.

Annie Wilkes es el nombre del personaje de ficción que interpreta. Se trata de una fanática de un famoso novelista llamado Paul Sheldon -que interpreta Gil Navarro-. La trama cuenta cómo el autor sufre un accidente automovilístico y es salvado por su admiradora, quien lo traslada a su hogar para la recuperación, pero que luego -momento a momento- transforma el presente del escritor en una pesadilla en la está secuestrado y a merced de una mujer que le reclama con violencia y dolor cambios en las historias que ya escribió.

En diálogo con BigBang , Calvo confesó que la expectativa que tienen con su compañero de elenco en relación a la obra es muy alta. La puesta actual contará con muchos elementos cinematográficos propios del teatro actual, con escenografías dinámicas y otros efectos especiales dispuestos para mejorar la atmósfera de la sala y genera un producto que funciona casi como un híbrido entre los escenarios y las pantallas.

Julia Calvo interpretará a Annie Wilkes, el personaje que inmortalizó Kathy Bates con la película Misery de 1990.

¿Cómo llevás el desafío de interpretar el papel que inmortalizó Kathy Bates en la película Misery?

- Tengo mucha ansiedad, mucha expectativa y esto me pone más nerviosa. El desafío es porque me dicen que fue genial. Yo no vi la película. Sí me mandan capturas de la película y veo imágenes y me encanta, porque la ves pensar a la actriz en en esas fotos, pero no tengo el recorrido que hizo ella porque no la vi. No me gustan mucho las películas de terror. (Risas). Pero acá le encontramos esta vuelta y este encuentro con Juan, que fue hermoso, y nos entendemos. A él le gusta mucho el género. Entonces, me aggiorna y me ayuda un montón a no tenerle miedo a algunos algunos códigos concretamente.

Está muy bueno. La verdad que la estamos pasando muy bien. Obviamente hay ensayos en los que decimos "nos dedicamos a otra cosa", y otros que todo lo contrario, que vemos que estamos recontra encaminados. Y ahora, dentro de muy poquito, ya entramos al teatro y empezamos a sumar toda la parte técnica, que es muy importante también en toda la puesta. Ojalá ojalá resulte bien. Es nuestro deseo y lo estamos oliendo así.

Juan Gil Navarro y Julia Calvo al frente de Misery y bajo la dirección de Manuel González Gil.

Ese lazo con Juan, ¿cómo viene? En tu trabajo la química es importantísima.

- Muy importante. Y él cada vez que empezamos una pasada me dice: "no te olvides, es un juego". Y jugamos a eso: al horror. Nos invitaron a hacer esto y nos gusta mucho. Es un desafío, pero lo estamos transitando muy bien. A veces un desafío parece como el Himalaya enfrente y otros son más transitables. Eso nos está pasando.

¿Qué rol va a cumplir en la obra toda la cuestión atmosférica que genera la técnica hoy?

- Todo lo que nos contó Manuel González Gil es que hay mucha escenografía que entra y sale, más que nada por esta cosa cinematográfica. Después, lo que son los momentos, cada escena, cada unidad, es actoral y es de un vínculo que hay que jugarlo a fondo. Pero después nos ayuda un montón, sobre todo en los pasos de tiempo, en el encierro, en esa nieve afuera. Hay mucha escenografía para poder generar esa sensación.

Juan Gil Navarro y Julia Calvo ante el desafío de volver a traer a los escenarios de Argentina la versión teatral de la novela de Stephen King.

Más allá de que no viste la película de Misery conocés a Kathy Bates.

- Yo tengo presente el recuerdo de ella en Titanic. Hace un personaje muy hermoso, muy limitado también, y le saca un jugo enorme. Lo que más me acuerdo fue el tema de los ojos, de la mirada. Y acá, más allá de que es teatro, que no es cine, creo que es importante. Con Juan lo jugamos mucho porque los silencios, las miradas, esas respiraciones, generan ese suspenso. Es lo que más me acuerdo de ella.

Ahora, también en los 90 estuvo la versión -que tampoco vi- que hizo Manuel con nuestra queridísima Alicia Bruzzo y Rodolfo Bebán. Me acuerdo de la marquesina, que tenía un fondo negro con un par de ojos en rojo. Y una, como actriz, que siempre trabaja con impresiones, la impresión que me genera ese recuerdo también me sirve para hacer una cosa, tétrica.

La versión teatral de Misery de la Argentina de los 90, con Alicia Bruzzo y Rodolfo Bebán.

Además está el tema del cual habla la obra: la salud mental, que es tan actual. La idea es poder jugarlo a fondo. A mí me ayudó mucho primero porque, bueno, no estoy tan mal como pensaba que estaba. (Risas). Y por otro lado, decir: "qué bueno que estemos hablando de esto". Porque estas cosas pasan y pasan porque no se le da bola al tema de la salud mental. Eso me parece importante y también es un motor para hacer esta obra, más allá del género, del mito, de la película. Me gusta que estemos haciendo esta cosa de la fisura en el comportamiento de alguien, que puede llevar al horror, justamente.

¿Hay alguna cuestión en particular por la que no quisiste ver la película?

- No. No la vería ahora porque ya tenemos casi todo puesto. Por ahí antes de empezar a ensayar, pero Manuel me dijo: "no, no la veas. Prefiero que trabajes desde cero con tus impresiones". Y ahora me dice: "entendiste perfectamente el personaje". Bueno, confío en esa mirada, porque él ya la hizo antes. Por eso tenemos muchas ganas de pasar al teatro. Igual acá en la sala de ensayo la producción nos mandó todo lo que podamos llegar a necesitar, que después se va a hacer definitivo en la puesta. Nos enviaron cada elemento, para no jugar con el aire. Son elementos reales y eso te da mucha mucha tranquilidad y seguridad.