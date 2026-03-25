Escándalo pop, botineras y chats secretos: el triángulo que sacude a Emilia, Tini y la Scaloneta

El universo del pop argentino y el mundo de la selección parecen haberse cruzado en el peor momento. Lo que empezó como un simple unfollow en redes sociales terminó en un culebrón con todos los condimentos: internas, chats explosivos, versiones cruzadas y una protagonista en el ojo de la tormenta, Emilia Mernes. A su alrededor orbitan nombres pesados: Tini Stoessel, María Becerra y varias mujeres vinculadas a la Scaloneta, en un conflicto que creció como efecto dominó y que ahora suma un capítulo clave: la desmentida de la esposa de Leandro Paredes.

Cuando el nombre de Paredes empezó a sonar con fuerza como supuesto protagonista de chats con Emilia, apareció Camila Galante con una respuesta directa que buscó cortar de raíz las especulaciones. En diálogo con la periodista Paula Varela, fue contundente: "Hola Pau, no es verdad porque yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea porque siempre lo involucran a él".

La frase tuvo doble filo. Por un lado, limpió el nombre del mediocampista. Pero por otro, dejó flotando una sospecha incómoda: si no fue él... ¿hubo chats con otro jugador? El escándalo escaló cuando Ángel de Brito soltó la versión más explosiva en LAM: "Los chats no fueron con Messi ni con De Paul". Y fue más allá, revelando el dato que hizo estallar las redes: "Sí, lo hablaron; ella lo perdonó a él, pero a ella le puso la cruz".

Ángel de Brito sobre el conflicto que mantendrían Emilia Mernes con las mujeres de los jugadores de la selección

Con esa frase, el conductor instaló la idea de una historia pasada entre Emilia y un futbolista casado que habría generado un quiebre silencioso dentro del círculo íntimo de las parejas de la selección. El conflicto, que había empezado con gestos digitales -como el distanciamiento entre Tini y Emilia-, se transformó en una guerra abierta en redes. Las señales fueron claras: varias mujeres del entorno de la selección dejaron de seguir a la cantante, alimentando la teoría de un conflicto más profundo que una simple interna artística.

Camila Galante desmintió que Leandro Paredes esté involucrado

Mientras tanto, el público también tomó partido. En redes sociales, el hate creció a niveles inesperados y hasta le pusieron un apodo: "Envidia Mernes". Los comentarios en su Instagram no tardaron en aparecer: "Sos la Ángela Aguilar de Argentina", "Me gustaría defenderte, pero no te dejás", "Al final sos una Tatiana". Detrás del escándalo actual, empiezan a aparecer episodios del pasado que, según versiones mediáticas, nunca terminaron de cerrarse.

Los apodos que los usuarios le pusieron a Emilia

Una fiesta privada tras el Mundial de Qatar 2022, miradas incómodas, tensiones con las parejas de los jugadores y, finalmente, los supuestos chats con un futbolista casado. Todo eso habría quedado guardado... hasta ahora. Según trascendió, los mensajes serían incluso anteriores, de 2016, y vinculados a un jugador de Boca. Un dato que vuelve aún más difuso el origen del conflicto y alimenta el misterio. La desmentida de Galante resolvió una parte del rompecabezas, pero dejó muchas otras piezas sueltas. Porque nadie negó del todo la existencia de los chats. Y mientras Emilia Mernes guarda silencio, el escándalo crece solo.