Cosquín también habló: un poema incómodo, un falso "león" y críticas que apuntan directamente a Milei

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín volvió a demostrar que no es solo un escenario para la música popular, sino también un espacio donde la palabra incomoda y la política se cuela entre guitarras y bombos. En la apertura de la segunda luna de la edición 2026, el poeta Hugo Francisco Rivella fue el encargado de pronunciar el tradicional poema previo al grito de "¡Aquí Cosquín!", y lo hizo con versos que muchos interpretaron como una dura crítica al presidente Javier Milei.

Sin mencionar nombres propios, Rivella dejó una frase que rápidamente se volvió viral y que fue leída como una alusión directa al mandatario: "Soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante, del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado". El impacto fue inmediato. Aplausos desde las gradas de la Plaza Próspero Molina, miles de reacciones en redes sociales y una nueva polémica que volvió a cruzar al Gobierno con el mundo de la cultura.

El mensaje resonó con más fuerza por el contexto. Días antes, Milei había participado del Festival de Jesús María, donde fue ovacionado por una multitud, se subió al escenario a cantar "Amor salvaje" junto a Oscar "El Chaqueño" Palavecino y se mostró cómodo en un evento históricamente asociado al folklore popular. Esa postal contrastó con lo ocurrido en Cosquín, donde la crítica llegó envuelta en poesía y no en consignas explícitas.

Rivella, coordinador del tradicional Encuentro de Poetas de Cosquín, abrió su recitado con un tono introspectivo y social, atravesado por imágenes de dolor y autocrítica: "Hoy necesito que nos miremos dentro, que miremos en dónde estuvimos cuando esta patria que es una herida que va del norte al sur de los olvidos". A lo largo del poema Abrir el corazón, el autor apeló a la memoria colectiva, a la injusticia social y a la necesidad de empatía, hasta desembocar en el pasaje que desató la controversia.

El fragmento más comentado no fue el único cargado de sentido político. "Esta plaza en Cosquín, este pueblo es un ejemplo de lucha, identidad y resistencia", recitó Rivella, en una definición que muchos interpretaron como una toma de posición frente al rumbo del país. La respuesta del público fue clara: aplausos sostenidos y gestos de aprobación desde distintos sectores de la plaza.

La polémica se amplificó aún más cuando, en paralelo, comenzaron a circular otras expresiones críticas hacia Milei en el ámbito festivalero. El intendente de Leones, Fabián Francioni, cuestionó con dureza la posible visita del Presidente a la Fiesta Nacional del Trigo y lo calificó de "payaso" que "no le envía un solo peso a Córdoba", sumando tensión política en plena temporada de festivales.

La grilla del Festival Nacional de Folklore

Cosquín 2026 transita su 66ª edición con una grilla de alto impacto que incluye a figuras como Abel Pintos, Ahyre, Luciana Jury, Dúo Coplanacu y, en los próximos días, a artistas como Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra y el propio Chaqueño Palavecino. Pero más allá de los nombres, la segunda luna dejó en claro que el folklore también discute poder, presente y futuro.

Mientras el Gobierno celebra el respaldo popular que Milei recibió en Jesús María, Cosquín ofreció otra cara del país: la de una plaza que escucha, aplaude y convierte un poema en un mensaje político. Sin consignas partidarias ni discursos explícitos, la frase del "león" que "es apenas una rata gritando desaforado" alcanzó para que el festival más emblemático del folklore argentino volviera a ser noticia, no solo por su música, sino por su capacidad histórica de decir lo que otros callan.