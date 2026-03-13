Encuentro cumbre entre Estados Unidos y Cuba: el principio de autodeterminación en el centro del debate

En las últimas horas sucedió un acontecimiento de gran relevancia geopolítica: el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que representantes de su gobierno sostuvieron recientemente reuniones bilaterales con funcionarios de la Casa Blanca. El objetivo principal de estos encuentros fue "buscar soluciones" a las tensiones generadas por las recientes presiones de la administración de Donald Trump sobre la isla.

Si bien el mandatario cubano no dio detalles específicos sobre los temas tratados ni sobre los representantes estadounidenses presentes, subrayó que las conversaciones se llevaron a cabo en consonancia con la política histórica de la Revolución Cubana.

Donald Trump

Esto lo comentó en un mensaje transmitido por la televisión estatal, donde Díaz-Canel expresó que las reuniones estuvieron orientadas a "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".

El contexto de estas conversaciones es especialmente complejo porque Washington intensifica su retórica contra Cuba, amenazando con medidas similares a las aplicadas en Venezuela a principios de año como el secuestro del principal opositor a Trump, Nicolás Maduro.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Según la agencia Prensa Latina, el presidente cubano enfatizó que el propósito de estas reuniones fue identificar los problemas bilaterales que requieren solución y explorar "áreas de cooperación para enfrentar amenazas y garantizar la seguridad y la paz en la región". Pero cabe resaltar que Díaz-Canel dejó claro que este proceso de diálogo se guía por principios fundamentales como el respeto mutuo, la igualdad y la autodeterminación: "Cuba se rige por su Constitución y sus propias leyes" y destacó que cualquier avance en las relaciones debe basarse en la reciprocidad y en un estricto apego al Derecho Internacional.

Díaz-Canel recordó los históricos procesos de diálogo entre Cuba y Estados Unidos liderados por Fidel y Raúl Castro, siempre fundamentados en los principios de soberanía e igualdad y, en la misma línea resaltó que estas charlas actuales se desarrollan bajo la dirección del Partido Comunista, el Estado y el gobierno cubano, en línea con los valores fundacionales de la Revolución.

Se cumplen 30 años de la firma de una ley norteamericana que va contra todas las leyes: ¿dónde se ha visto legislar para otro país? ¿con qué derecho? Rectifico. La Helms-Burton no es una ley. Es un engendro. #Cuba se rige por su Constitución y sus propias leyes.... pic.twitter.com/UnKoyz6eT9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 12, 2026

El presidente concluyó su mensaje reiterando que La Habana no cederá ante campañas especulativas ni presiones externas. "Se trata de un proceso sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad", afirmó contundentemente.

Miguel Díaz-Canel también aprovechó para criticar la Ley Helms-Burton, que cumple 30 años de vigencia y que refuerza el bloqueo económico contra Cuba. "Esa ley va contra todas las leyes", afirmó contundentemente. "¿Dónde se ha visto legislar para otro país? ¿Con qué derecho? Rectifico. La Helms-Burton no es una ley. Es un engendro", sentenció en su cuenta oficial de X sin dejar lugar a dudas.