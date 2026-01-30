Karina Jelinek rompió el silencio y aclaró el video viral del supuesto beso en Punta Fashion Sunset

30 Enero de 2026 12:21
Días atrás, Karina Jelinek quedó en el centro de la escena tras su participación en el desfile Punta Fashion Sunset. Sin embargo, no fue su pasada por la pasarela lo que la volvió viral, sino un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se la ve aparentemente incómoda cuando un hombre se le acerca e intenta darle un beso sin su consentimiento.
A partir de la difusión del audiovisual y de las acusaciones de abuso que se multiplicaron, el abogado señalado salió a dar su versión y negó rotundamente los hechos: "Esto es un disparate, una difamación. Es amarillismo puro. No puede ser que los medios no chequeen las cosas, sobre todo cuando se tocan temas tan sensibles", sostuvo y apuntó contra la prensa por la mala imagen que, según dijo, se generó a su alrededor.
Con el protagonista escrachado en redes y su descargo ya instalado, la palabra de Jelinek era una de las más esperadas. Finalmente, la modelo desmintió haber vivido una situación de incomodidad y explicó qué fue lo que realmente ocurrió sobre la pasarela.
En un mensaje que le envió a Leo Saleh, productor del evento, Karina fue contundente: "La verdad, ese chico nunca me faltó el respeto, al contrario: me prestó su pañoleta y me dio un beso para saludarme antes de que desfile. Lo conozco por el productor Nico Freijo, es amigo de gente en común. En el video parecía eso que dijeron, pero nada que ver".
En la misma línea se expresó Saleh y también salió a aclarar la situación públicamente: "Karina nunca vivió una situación de incomodidad ni de falta de respeto. Ella misma me confirmó que la persona involucrada es conocida suya y que el gesto que se observa fue simplemente un saludo previo al desfile", explicó.
Además, con la intención de despejar cualquier duda sobre un posible acoso, Karina Jelinek habló con el medio PrimiciasYa: "No fue así. Pareció eso desde el ángulo en el que me filmaron los hechos, pero es un amigo de amigos en común. Yo estaba por desfilar y justo lo vi; me prestó su chal y me saludó rápido antes de que desfilara. No sé por qué salieron a decir todo eso".