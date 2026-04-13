Preocupación por Luis Brandoni: su estado de salud frenó una obra con funciones agotadas

Quién es Quién, la comedia que protagonizan Soledad Silveyra y Luis Brandoni en el Multitabaris, es todo un éxito con funciones agotadas. Sin embargo, sufrió una pausa repentina debido a la salud de uno de sus protagonistas.

Ángel de Brito fue quien reveló que el actor había sido internado. Según detalló, fue trasladado al Sanatorio Güemes tras el episodio: "Lo internaron y tuvo un ACV, un pequeño ACV . La gente escucha ACV y parece que es la muerte, pero no".

Ángel de Brito fue quien reveló que Luis Brandoni había sido internado

En medio de versiones cruzadas y rumores que crecieron en redes y medios, el productor Carlos Rottemberg trató de llevar tranquilidad a los seguidores del espectáculo: "Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio", explicó el empresario.

Sin embargo, las funciones ya venían suspendidas desde el viernes, a raíz de un malestar de Silveyra. A lo que ahora se sumó la situación de Luis.

Soledad Silveyra y Luis Brandoni con problemas de salud

Sobre los rumores en torno a la salud del actor, Rottemberg despejó cualquier duda: "No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe , el que hay que controlar hasta su absorción". Así, el productor llevó tranquilidad sobre un cuadro más grave y pidió prudencia mientras el actor permanece en observación.

No es la primera vez que Quién es Quién atraviesa momentos de incertidumbre por la salud de sus protagonistas, en este caso Luis Brandoni. Durante el verano, la obra debió reconfigurar su temporada y resignar la plaza de Mar del Plata por recomendación médica, para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional.