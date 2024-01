Luciana Salazar la trató de "envidiosa" y Yanina Latorre explotó de bronca: "Le doy vida a esta muerta"

Luciana Salazar está harta. Cansada. No tolera y soporta más las agresiones que recibe de parte de Yanina Latorre, quien a pesar de que está de vacaciones siempre encuentra algún momento libre para atacar a la mamá de Matilda. La semana pasada se había dado a conocer que la modelo había logrado llevar a la panelista de LAM a la Justicia, situación que fue confirmada por la propia ex Bailando por un sueño en Socios del espectáculo: "A Yanina la llevo a la Justicia".

El posteo de Luciana Salazar contra Yanina Latorre

El abogado de Salazar, Yamil Castro Bianchi, confirmo que "el 15 de febrero tendrá lugar la declaración de Arruza, alias ´Latorre'" en la Justicia. ¿Pero por qué Luli pop iría hasta las últimas consecuencias contra Yanina? Para responder a esta pregunta hay que remontarnos a octubre del 2023, cuando Mirtha Legrand le preguntó a la rubia en su famosa mesa de los almuerzos: "De qué vivís porque no te veo trabajar mucho".

Para Luli, es Yanina la responsable de instalar la necesidad de saber cuáles son sus medios de vida en el ambiente. "Cuando Luciana habla de que hay alguien que viene instalando esto en los medios desde hace tiempo averigüé y habla de Yanina. Los abogados de Luciana tienen material en un pendrive desde 2011, por ciertos ataques que ellos sienten que vienen sufriendo", había detallado la panelista Paula Varela meses atrás, sobre el hartazgo que siente Salazar respecto de Latorre.

La feroz respuesta de Yanina al posteo de Luli poo

Lo cierto es que con esta guerra instalada dentro y fuera de los medios, Yanina volvió a apuntar contra Salazar a raíz de un posteo que la ex de Redrado hizo a través de su cuenta de Instagram. "Dejá de mirar lo ajeno que la envidia te está matando", decía la historia de Luli, sin mención ni destinatario concreto, que la mamá de Lola Latorre decidió autoadjudicarse. "Es mi especialidad. Le doy vida a estas muertas. Pegó un par de portales y un móvil", expresó en su cuenta de "X".

Además, motivada por Ángel de Brito, la panelista no le tuvo piedad a Luciana y contraatacó: "Se habla ella misma. ¿Qué le puedo envidiar? ¿El laburo? ¿El talento? ¿Su vida? ¿Sus fotos con looks pedorros? ¿Qué mas? ¿Hace algo más? Que se siga colgando de mi. Esta inútil necesita prensa. Y yo se la estoy dando. En el fondo ayudo a ´emprendedores´", disparó Yanina por la misma red social y sin temor a otra posible represalia judicial de parte de la modelo.

El posteo de Yanina contra Luciana Salazar

Recordemos que días atrás, Yanina ya había tratado de "inútil" a la mamá de Matilda por sus dichos en el ciclo del Trece. "Me gusta que esta inútil me use para tener prensa. Y me gusta más que me quiera cortar (Sic) la libertad de expresión. Llevame a la Justicia Salazar. Igual, seguiré pensando que sos una inútil, que no sé de qué trabajás y que fuiste el polvo más caro en la vida de (Martín) Redrado", había disparado la mujer de Diego Latorre, visiblemente molesta.