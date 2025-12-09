Natalia Denegri volvió a brillar en los Suncoast Emmy Awards 2025 y sumó un nuevo hito en su carrera

La periodista, productora, empresaria gastronómica y conductora argentina Natalia Denegri volvió a destacarse en la televisión estadounidense: obtuvo seis nominaciones en los Suncoast Emmy Awards 2025 y celebró un nuevo galardón para su equipo gracias al documental Tormenta de Bullying. Con esta distinción, que correspondió al premio Photographer - Short Form Content para el fotógrafo Oliver Carmona, Denegri alcanzó un total de 44 Suncoast Emmy Awards, de los cuales 28 premian su labor personal como productora ejecutiva. Un logro extraordinario que la consolida como una de las creadoras argentinas más reconocidas en la historia de la televisión hispana en Estados Unidos.

Natalia Denegri volvió a brillar en los Suncoast Emmy Awards 2025

Las nominaciones de esta edición correspondieron a Los silencios de Iván, Un Gran Día y Tormenta de Bullying, tres producciones que profundizan en temáticas que han marcado el trabajo de Denegri durante más de dos décadas: el autismo, la resiliencia y la superación a través del documental como herramienta de conciencia social. La gala tuvo también un costado profundamente humano. Denegri asistió vestida por la diseñadora boliviana Rosita Hurtado, con un elegante vestido verde esmeralda que la acompañó en una noche llena de emoción. La rodearon sus hijos Nicole y Axl, el abogado y amigo familiar Dr. Juan Manuel Dragani, parte del equipo de producción, la familia de Iván Demirci, que viajó especialmente desde Argentina, y Roberto Jaramillo, actor y fisicoculturista cuya historia inspiró Tormenta de Bullying.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el in memoriam dedicado a Alan Hassenfeld, ex CEO de Hasbro y presidente de la Hassenfeld Family Foundation, fallecido en julio en Londres. Para Denegri, no fue solo un referente profesional: era parte de su familia afectiva, su gran inspiración filantrópica y la fuerza detrás de muchas de las misiones humanitarias que encabezó en Latinoamérica.

El homenaje emocionó especialmente a Natalia y a su hija Nicole, quienes habían compartido con Hassenfeld un almuerzo íntimo en Londres días antes de su muerte. "Alan era un faro. Tenía el espíritu de un niño, una pureza y una alegría para ayudar que contagiaba. Nicole lo amaba profundamente y lo tenía como ejemplo. Estas nominaciones y este premio son para él", expresó la periodista, visiblemente conmovida.

Entre los trabajos destacados de esta edición estuvo Los silencios de Iván, segunda parte de la historia de Iván Demirci, el joven argentino diagnosticado con autismo a los 3 años que encontró en la música un lenguaje propio. Hoy compone, canta, domina varios instrumentos y lidera su banda de rock, convirtiéndose en símbolo de inclusión. También fue nominado Un Gran Día, que continúa la historia de Román Luna, ex futbolista con esclerosis múltiple que transformó su diagnóstico en motor para acompañar a otras familias desde su ONG.

El tercer trabajo reconocido fue Tormenta de Bullying, parte del ciclo Corazones Guerreros que Denegri conduce en MegaTV. El documental narra la historia de Roberto Jaramillo, quien convirtió el dolor del acoso escolar en un mensaje de fuerza para miles de jóvenes. Por este trabajo, el fotógrafo Oliver Carmona recibió el Emmy que compartió con el equipo de productores encabezado por Denegri.

El 2025 marcó un antes y un después para Natalia Denegri. Fue distinguida en Mar-a-Lago por Make America Clean Again y We Fund the Blue, recibió el President's Volunteer Service Award de la Casa Blanca, el Lifetime Achievement Award del Capitolio, el United Doctors of America Humanitarian Award, y fue nombrada entre las Top Entrepreneurs de 2025 por New York Finance Magazine. También participó del Business Roundtable de la Casa Blanca, se incorporó como panelista a Siéntese Quien Pueda (Univision) con un segmento propio, obtuvo dos nuevos Callas Prize Awards del Consulado Italiano en Nueva York y formó parte de las galas de inauguración del segundo mandato de Donald Trump, donde entregó distinciones especiales al presidente argentino Javier Milei.

Con un nuevo Emmy, seis nominaciones y un año repleto de logros profesionales y humanitarios, Denegri corona un período profundamente emocional en el que transformó el duelo en motor para seguir contando historias que importan. La noche lo dejó claro: "Contar historias que inspiren, que transformen, que despierten esperanza, y proteger el legado de amor y filantropía que construimos junto a Alan".